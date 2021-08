Úchvatné one man show představení viděli fanoušci na stadionu v Srbské ulici v Brně. Staronová akvizice fotbalové Zbrojovky Jakub Řezníček se totiž čtyřikrát trefil proti Jihlavě a rozhodl o překvapivě jasné výhře brněnského celku v nedělním utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nad Vysočinou 4:0.

Fotbalový zápas mezi brněnskou Zbrojovkou a Jihlavou | Foto: Filip Fojtík

Třiatřicetiletý forvard si góly rovnoměrně rozdělil do obou poločasů. Skóre zápasu otevřel hlavou ve třinácté minutě, o šestnáct minut později doklepl míč do sítě. Po změně stran se v padesáté minutě prosadil zkušený útočník opět hlavou a svůj gólový galakoncert zakončil v sedmdesáté minutě doklepnutím míče do brány.