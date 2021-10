Jihlava – Táborsko 3:1 Góly: 16. Vedral, 29. Pojezný, 90+4. Fila – 52. Mu. Tijani (pen.). Rozhodčí: Radina – Šimáček, Líkař. ŽK: 50. Křišťál, 59. Araujo-Wilson – 54. Rafa, 59. Tusjak, 60. Holiš, 69. Boula, 87. Mu. Tijani. ČK: 78. Holiš, 90+2. Mu. Tijani. Diváci: 433. Poločas: 2:0. Jihlava: Vejmola – T. Svoboda, T. Vlček, Pojezný, Křišťál – Křivánek (87. Fila), Tureček, Lacko (C), Selnar (87. Peřina) – Araujo-Wilson (75. Arroyo), Vedral (80. Zoubele). Táborsko: Pecháček – Navrátil (C), Tusjak, Holiš, S. Almeida – P. Plachý (80. Vozihnoj), Icha (68. Drozd), Boula, Kopečný (80. Havrda) – Mu. Tijani, Provazník (42. Rafa).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.