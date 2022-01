Vysočina šla sice rychle do vedení gólem Lukáše Zoubele, soupeř ale záhy vyrovnal a poté odskočil až na 4:1. „Utkání pro nás skončilo nepříznivým výsledkem a řekl bych, že jsme to soupeři usnadnili,“ okomentoval střetnutí trenér FC Vysočina Jan Kameník. „Ať už našima individuálníma chybama, tak také takovým naším pomalejším rozhodováním.“

Korekci stavu sice ještě provedl Lukáš Fila, poslední slovo ale znovu patřilo domácím. „Bylo to otevřené utkání na obou stranách. Soupeř dokázal víc trestat naše chyby. I my jsme měli řadu slibných akcí a příležitostí, které jsme však nedokázali dotáhnout do konce. Vlašim byla efektivnější a proto nás dokázala porazit,“ dodal jihlavský kouč.

Další přípravné utkání sehraje Vysočina v domácím prostředí stadionu Na Stoupách v úterý od jedenácti hodin s Chrudimí.