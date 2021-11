Domácí prostředí? Není to tak dlouho, kdy fotbalová Vysočina těžila většinu svých bodů z domácího prostředí, kde ji tradičně provázela silná podpora fanoušků. Ještě před dvěma lety se návštěvnost pohybovala mezi jedenácti až třinácti sty diváky na duel. Letošní realita je ale tristní. Ani jednou nepřišlo alespoň sedm set diváků.

Ochozy jihlavského fotbalového stadionu zůstávají v letošní sezoně pohříchu opuštěné. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Fanoušci si prostě do hlediště jihlavského stadionu po uvolnění vloni uzavřených ochozů zatím nenašli. „Bohužel, co se dá dělat. My jsme rádi za každého fanouška, který přijde a podpoří nás. Doba je ale holt taková, že lidí na sportech ubývá,“ krčil rameny po posledním domácím střetnutí s Vyškovem autor vítězné branky Filip Vedral.