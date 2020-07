Po krátké promluvě kouče Aleše Křečka ve středovém kruhu se hráči šli zahřát atletickou abecedou, následovalo přihrávkové cvičení a bago.

Na závěr byla hra červených proti žlutým.A přestože bylo lehce pod třicet stupňů a do hřiště a hráčů se ostře opíralo slunce, měla hra náboj. „Zúžíme to,“ nabádal neustále nový trenér své svěřence při modelovém utkání. „Sežer ho, jdi do něj,“ povzbuzoval je v soubojích.

Ti poslouchali, takže hra měla spád a padaly i góly. Letní dril tak odstartoval v solidním tempu.

Teď bude na trenérovi Křečkovi, jestli své svěřence dokáže do každého utkání v lize nabudit a správně pobláznit, jako tomu bylo v pondělí odpoledne.

Jasné je to, že kádr bude mít určitě jiný, než jeho předchůdce.

Na trávníku pobíhalo několik nových tváří, včetně brankáře Staré Říše Martina Jíchy, jenž zaskočil v nepřítomnosti Jágrika a Doležala. Podstatnější je, že by v Jihlavě měli v nadcházejícím ročníku hostovat dva čeští mládežničtí reprezentanti a Slavisté Vlček a Červ.

Kádr FC Vysočina Jihlava

Brankáři: Lancman, Jágrik, Doležal.

Obránci: Diouf, Javůrek, Křišťál, Pavlík, Pojezný, Svoboda, Vedral, Mikuška, Vlček, Štefánek.

Záložníci: Chok, Lacko, Matulka, Mikuš, Ritter, Shudeiwa, Smejkal, Zoubele, Čáp, Růžička, Červ, Tureček.

Útočníci: Arroyo, Klobása, Křivánek.

Trenéři: Křeček, Vrabec, Šimůrka, Daněk.

O dres v základní jedenáctce se budou chtít poprat Tureček, který uplynulý ročník strávil v kádru slovenského prvoligisty – SKF Sered. Ze slovenské Dubnice přišel zkusit štěstí stoper Štefánek,

Zamotat hlavu trenérovi se pokusí i mladíci. Z dorostu byli do „áčka“ přeřazeni Doležal, Mikuška, Havlín a Růžička. Z hostování se vrátili Vedral, Pavlík, Křivánek a Čáp.

S kým už Křeček počítat nemůže, je také jasné. Kariéru ukončil Vaculík, v klubu nepokračuje ani Tlustý, do Hradce Králové odešel Novotný a do Líšně gólman Veselý. Do svých mateřských klubů se vrací Fortelný, Rezek, Koubek a Šimko. Dál nebudou v Jihlavě pokračovat ani cizinci Trajković, Beltran, Fofana, Serafimov a Kurtalić.

Jak to bude s Tijanim, se uvidí. Ten zatím dostal od klubu svolení, že se do 2. srpna může připravovat s pražskou Slavií.