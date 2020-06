Tři inkasované branky v Chrudimi za patnáct minut, dvě v Brně za minut šest.

Vstupy do zápasů se v posledním týdnu zvrhly v jihlavském podání ve vraždění neviňátek. „Bylo to strašný,“ uznal Lukáš Zoubele. „My jedeme do Brna, přijedeme si zahrát fotbal a, podobně jako v Chrudimi, po pěti minutách prohráváme 0:2. S mančaftem, jako je Brno, je to pak těžké. Naše defenziva je tragická. Nevím, co s tím… trenér nám protočil posty… to je něco šíleného,“ drtil mezi zuby bývalý hráč Zbrojovky.

Trenér Radim Kučera opakovaně hráče upozorňuje na důležitost vstupu do utkání. Realita byla ale jiná. Chybí mužstvu koncentrace? „Ne, je to kvalitou,“ nekompromisně připouští čtyřiatřicetiletý jihlavský středopolař. „Bohužel, je to obrázek stavu, ve kterém jsme. Vůbec to není o štěstí nebo náhodě.“

Také v Brně se Jihlavané dostali soupeři na dostřel. Jenže nedokázali vyrovnat. Vaculík zahodil penaltu, Zoubeleho lob z brankové čáry dostal na poslední chvíli do bezpečí Čermák.

Z protiútoku Zbrojovka skórovala potřetí. Domácí tím hodně otupili další snahy hostů. „To byly totožné situace. Já jsem to dával přes brankáře, na brankové čáře mi to odhlavičkovali, a náš další hráč stojí někde na rohu vápna a nejde do toho. Stejnou situaci tam Brno dotlačilo. Je to o tom hladu dát gól. Jsme slabí v šestnáctkách,“ popsal patrně klíčový moment utkání Zoubele.

Šňůra šesti zápasů bez vítězství, průvan v defenzivě. Lukáš Zoubele podobných situací v kariéře mnoho nezažil: „Ve druhé lize ne. V první lize v Ústí nad Labem, tam se nevyhrávalo, protože jsme nastupovali proti silným soupeřům. Ale s takovýmhle kádrem jsme si mysleli, že můžeme hrát nahoře. Nyní se bohužel ukazuje, na co máme.“

Přesto stále není nic pro Vysočinu ztraceno. Na třetí příčku tabulky ztrácí sedm kol před koncem čtyři body.

Má ale tým ještě síly se zvednout a zvrátit nepříznivý průběh jarní části sezony? „Kdybychom se z toho položili, tak jsme srabi,“ má jasno Zoubele. „Cesta ven je jenom poctivou prací a hrou. Musíme nyní zvládnout zápas se Žižkovem a nějak se odrazit. Šest zápasů jsme nyní nevyhráli a na mužstvu je asi nějaká deka. Přitom není z čeho, žádný tlak na nás není.“