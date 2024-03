Podzimní čísla kapitána

Filip Vedral

obránce, 26 let

16 zápasů, 1440 minut

2 góly, 4 žluté karty

Už v létě hovořili hráči Vysočiny o brutální přípravě. Tu zimní proložili osmi přátelskými zápasy. Byla podobně intenzivní? „Každá příprava, ať už letní, nebo zimní, je náročná. Zimní je však dvakrát až třikrát delší než letní,“ vysvětluje Vedral. „Byla náročná, na to už jsme ale zvyklí. Nejhorší je na tom ta umělka. I když my ji máme nyní novou, je to pořád něco jiného než přírodní trávník. Je to tvrdý povrch, takže po tom trošku bolí kolena, kotníky. Tělo si na to ale časem zvykne a myslím si, že jsme to všechno odmakali na sto procent. Teď už se těšíme, až to všechno vypukne a přijde první zápas.“

Trenéři i vedení kluby si pochvalují širší konkurenci v kádru a zastupitelnost na jednotlivých postech. Negativně tlak na své pozice necítí ani hráči. Naopak. „Tohle je naší velkou devízou,“ potvrzuje kapitán celku. „Čím víc jsme takto pohromadě pospolu, tím větší chemie je mezi námi a jsme už sehraní. Je to zdravá konkurence. Každý z týmu chce hrát, a tak to má být. Je to nejlepší forma toho, jak se můžeme všichni posouvat. Že budeme na sebe vzájemně tlačit a tím se zlepšovat.“

Filip Vedral o ambicích týmu pro jarní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY:

Tým v zimě prošel minimální obměnou. Ztratil ale svého nejlepšího střelce. Filip Vedral další návrat na hrot sestavy ale neplánuje. Jaro by měl zahájit opět v obraně. „Už rok a půl jsem zpátky na stoperu, takže věřím, že budu hrát tam,“ směje se.

K Vedralově pozici v sestavě se vyjádřil i sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík: „Tato otázka na využití Filipa padá pravidelně. Když jsme se rozhodli, že jej vrátíme zpět na stopera, neměl tam ideální začátek. Dělal chyby a vypadalo to, že se lépe cítí v útoku. Na podzim sice přišla z jeho strany jedna zbytečná penalta, OK, ale on svým výkonem natolik vyzrál, že momentálně je důležitým stavebním kamenem základní sestavy. Vůbec nedovedu představit, že by ve stoperské dvojici nebyl.“