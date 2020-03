Stejně jako ostatní sportovci tak i druholigoví fotbalisté FC Vysočina mají nyní „volno“. To je podle nejlepšího střelce týmu Stanislava Klobásy už ubíjející. Ačkoliv si užije rodinu, domácí běhání a posilování by už rád vyměnil za herní vytížení.

Fotbalista FC Vysočina Stanislav Klobása (ve žlutém) je rád, že může být s rodinou, ale fotbal mu už také chybí. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V Tišicích, kde Stanislav Klobása bydlí, si nyní jihlavský kanonýr věnuje hlavně rodině. „Stahujeme každý den novou pohádku, aby se měly děti na co těšit,“ usmívá se. „Ta nařízení respektujeme, pro mě je nejdůležitější zdraví rodiny. Ale příjemné to samozřejmě není, když s nimi pořádně nikam nemůžete a nedokážete jim to ani vysvětlit,“ doplňuje Klobása.