V nastaveném čase, prodlouženém ještě o ošetřování, ale po hlavičce Vedrale do tyče doklepl míč do sítě právě Dávid Krčík. „Chtěli jsme odčinit porážku s Brnem, která byla krutá. Brno mělo tři šance a dalo tři góly. Jsme velmi šťastní, že se nám to podařilo,“ uvedl těsně po zápase autor obou gólů Krčík. „Hraje se do poslední minuty a jsme šťastní, že nám to tam spadlo.“

Celé hodnocení zápasu Dávida Krčíka si poslechněte v našem videu.