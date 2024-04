Drsný úvod. První čtvrthodina střetnutí Vysočiny s Vlašimí vnesla do utkání velkou vlnu emocí. Jihlavský tým se rozhodnutími sudího cítil být po utkání poškozen. Nervózní bitva nakonec skončila nerozhodně 1:1 na góly. Na žluté karty „vyhráli“ hosté 6:5.

Jakub Selnar (uprostřed ve žlutém dresu) krátce před inkrimovaným kontaktem s Jiřím Kulhánkem (za ním). | Foto: Deník/Karel Líbal

První sporný moment přišel už v jedenácté minutě. Vlašimský Bartosz Pikul hodně tvrdě srazil k zemi jihlavského obránce Piška. Pouze žlutá karta pro viníka poprvé nadzvedla domácí lavičku.

Ta ještě více vypěnila o pět minut později. Jakub Selnar postupoval sám na brankáře protivníka, dobíhající kapitán hostí Jiří Kulhánek mu patrně brnknul o nohu, čímž přivodil pád jihlavského hráče.

Píšťalka sudího mlčela a nechala ve hře pokračovat dál… „Z našeho pohledu z lavičky to samozřejmě vypadalo jako jasný kontakt s posledním obráncem. Tedy faul v situaci, za níž by měla být udělena červená karta,“ vyjádřil se jihlavský kouč David Oulehla.

A pohled hráče? „Cítil jsem malinký kontakt, mohl to zapískat,“ uvedl po utkání Jakub Selnar. „Opravdu jsem kontakt cítil, takže si myslím, že to faul byl. Možná se to dalo ustát, ale červená karta by nám hodně pomohla.“

Jenže se pokračovalo v jedenácti mužích na obou stranách, což překvapivě vydrželo až do konce utkání.

Hodně emotivní byl totiž také závěr střetnutí. Během posledních deseti minut padlo sedm žlutých karet. Na konečné remíze už ale ani tento karetní mariáš nic nezměnil.