Z dosavadního kádru FC Vysočina Jihlava je Matúš Lacko suverénně nejstarší. Třiatřicetiletý středopolař by tak měl být lídrem a správným motivátorem mladého celku. „Strach z toho určitě nemám, beru to tak, že to asi budu muset vzít na sebe. Ale na druhou stranu jsou kluci v hlavách dobře nastavení. Rad moc ode mě nepotřebují. Jsou rozumní, hladoví po úspěchu. Naslouchají trenérovi a ví, za jakým cílem jdeme. Myslím, že v tomhle směru je to v pohodě,“ tvrdí bývalý hráč Znojma a Brna, který má na svém kontě sedmašedesát prvoligových startů.

Zkušený záložník si nedělá ani těžkou hlavu z toho, že v přípravě jeho tým prohrál všechny zápasy. „Raději budu prohrávat v přípravě, a v sezoně pak vyhrávat,“ dal jasně najevo, že těsné porážky nic neznamenají a sebevědomí nenarušily. „Hlava funguje v pohodě, protože na tréninku makáme. Já mám z té naší hry výborný dojem. Hrajeme poctivě, jinak by to nemělo ani význam. A já věřím, že jdeme správným směrem,“ tvrdí Lacko.

Sám ale ví, že ostré zápasy bývají jiné. „Přípraváky jsou jedna věc a sezona druhá. Až tyhle zápasy ukáží, jak jsme nachystaní, a jestli budeme muset přepnout ještě na vyšší obrátky,“ reaguje střední záložník.

Toho musí těšit, že kouč Křeček vyznává ofenzivě laděný styl hry. „Každý trenér má nějakou taktiku a svou myšlenku, a jde o to, jestli na to máte tým a můžete to s ním hrát. A já si myslím, že tento tým je toho schopný,“ věří ve správně zvolenou taktiku. „A pokud jde o mě, tak se mi hraje teď dobře. Když máte jako střední záložník za sebou kvalitní obranu, jste si jistější na balonu. Celý mančaft pak hraje o level výš,“ doplňuje.

S náročným stylem ale rostou jistojistě i trenérovi nároky v trénincích. „Já to zvládám v pohodě, nikdy jsem nebyl takový, že bych brblal, že se to nedá zvládnout. Podle mě jdeme všichni na krev, a věřím, že nás to posune dál,“ přeje si.

A to, že se ve hře objevují nedostatky, mu vrásky na čele nedělá. „Samozřejmě, že se nějaké individuální chyby udělají. Ale to si ukážeme a rozebereme, co se dá zdokonalit. To už jsou takové střípky do té skládačky. Pak to bude fungovat,“ má jasno.