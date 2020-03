Jihlavané jsou po šestnácti odehraných kolech na druhé příčce tabulky, Slezané přezimovali na deváté pozici s desetibodovým odstupem za Vysočinou.

Ta prožila poměrně úspěšnou zimní přípravu s minimálním pohybem v kádru, byť odchody Lamina Jawa a Mohameda Tijaniho se budou nahrazovat těžko. „Máme oproti minulosti širší kádr, ale odchod těchto dvou opor znamená, že jsme spíše oslabili,“ uvedl jihlavský trenér Radim Kučera.

To ale neznamená, že by v Jihlavě nechtěli promlouvat do boje o nejvyšší příčky v tabulce. „Soutěž se bude rozhodovat v dubnu, důležité proto bude v březnu vydolovat co nejvíce bodů,“ plánuje ředitel klubu Jan Staněk.

O konkrétním umístění se nahlas příliš nehovoří, o první tři místa se ale klub chce poprat. „Čeká nás tříměsíční šichta, ve které musíme nasbírat co nejvíce bodů,“ nikterak nespekuluje Kučera.

V březnu sice čekají druholigové fotbalisty jen tři kola, Vysočina v nich ale nemá lehký program. Ve druhém kole míří na hřiště pražské Dukly, ve třetím přivítá nevyzpytatelný Varnsdorf.

V jarní premiéře se na podzim doma stoprocentní Jihlavští střetnou s celkem, který byl naopak nebezpečný venku. Domů importoval dvanáct bodů. „Čeká nás velmi těžký soupeř, který nám bude zatápět. Jistě se bude snažit hrát na brejky, na což má vhodné tipy hráčů,“ uvědomuje si Kučera.

Jihlavský trenér bude vybírat z kompletního kádru hráčů, všichni jsou zdravotně v pořádku. Kučerův trenérský tým uvažuje, že proti Třinci postaví jednu ze zimních posil, Luise Arroya, který do Jihlavy přestoupil právě z Třince. „Těší mne, že mám z čeho vybírat a doufám, že v neděli zvolíme správnou základní jedenáctku. O nasazení Luise, který jistě bude mít velkou motivaci, uvažujeme,“ potvrdil Kučera.