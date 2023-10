/VIDEO/ Tohle byla prostě paráda. Fotbalisté Jihlavy ve druhém poločase otočili stav utkání s Prostějovem a po pěti kolech znovu vyhráli (2:1). Potěšení fanouškům připravil svým parádním slalomem soupeřovou obranou při vítězné trefě Matúš Lacko.

Matúš Lacko byl po utkání s Prostějovem oprávněně středem zájmu i těch nejmenších fanoušků. | Foto: Deník/Karel Líbal

Byl to souboj o sebedůvěru. Vysočina z posledních pěti zápasů získala jediný bod, zato čtyřikrát padla o jedinou branku. Střetnutí s předposledním Prostějovem tak bylo pro domácí hodně důležité.

Netajil to ani nejzkušenější hráč týmu Matúš Lacko. „Dneska jsem byl hodně nervózní,“ přiznal po utkání novinářům. „Ale nedávám to moc najevo, snažím se to nepřenášet dál.“

Přestože Jihlavané začali utkání aktivně, hosté se vymanili z tlaku, několikrát zahrozili, a nakonec šli i do vedení. „V poločase v kabině ticho nebylo. Viděl jsem naopak víru, že to otočíme. Říkám to pořád, že když se budeme tlačit dopředu, ono to přijde. A dneska to opravdu přišlo,“ těšilo jihlavského středpolaře.

Skóre utkání otevřel Prostějov proměněnou penaltou:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Obrat nastartoval osm minut po přestávce přesnou hlavičkou Araujo-Wilson, v šestašedesáté minutě překlopil skóre právě Lacko.

Dostal míč od Lukáše Fily, neohroženě si zavedl míč do vápna hostí, obešel dva protihráče a filigránsky po zemi k tyči do protipohybu exjihlavského gólmana Luďka Vejmoly rozhodl. „Takový ťukes mám rád, tohle vyhledávám. Nejsem z těch hráčů, kteří pálí z pětadvaceti metrů. Vím, že Filous je hodně silný zádama k bráně, takže jsem věděl, že mi to dá,“ culil se po utkání Matúš Lacko.

Co více řekl Lacko k utkání si poslechněte v následujícím videu:

Zdroj: Deník/Karel Líbal