To ostatně potvrdil na předsezonní tiskové konferenci nový jihlavský kouč Jan Kameník: „Máme zkušenou osu týmu Luděk Vejmola, Matúš Lacko, Lukáš Zoubele. Ale například i Filip Vedral už má nějakou zkušenost a má charakterové i osobnostní předpoklady aby byl jedním z lídrů.“

Filipe, věříte, že můžete využít získané zkušenosti z loňské sezony, která byla především na jaře hodně turbulentní, když jste létali tabulkou nahoru a dolů?

Minulý ročník pro nás byl opravdu velkou zkušeností. Proto jsem rád, že se podařilo většinu hráčů z loňské sezony udržet a zůstali jsme spolu. I když jsme na jednu chvíli spadli na sestupové třinácté místo, hlavu jsme nevěšeli. Žádná panika v týmu nebyla. Věřili jsme si, že ligu zachráníme. Je určitě dobře, že i tohle jsme si mohli prožít, ale určitě máme vyšší cíle než hrát o záchranu.

Do nové sezony přišel nový trenér. Přinesl s sebou i nové metody či herní styl?Každý trenér má svůj herní styl, takže nějaké změny budou. A my budeme hrát to, co po nás trenér bude chtít. (smích)

Letošní ročník ale bude nejspíš výrazně těžší než ten loňský. V soutěži bude hodně kvalitních týmů. Na který zápas se těšíte nejvíc?

Já se těším nejvíc na exligové týmy. Budou to zajímaví a těžcí soupeři. O to lépe se nám ale proti nim může hrát. Můžeme se proti nim ukázat. Jak jednotlivě, tak jako tým. Určitě se proti nim budeme chtít vytáhnout. Věřím, že je můžeme i porazit.

Je pro vás Varnsdort na začátek dobrý soupeř? Nebylo by lepší hrát hned s někým ze silných? Takhle asi každý bude očekávat a brát jen vítězství…

Myslím, že je to jedno, s kým budeme hrát. Každý zápas chceme vyhrát. A je jedno, jestli je to Opava, Brno, nebo Varnsdorf. Ve druhé lize je každý soupeř těžký a my do každého zápasu půjdeme s tím, že ho jdeme vyhrát.

SOUPISKA FC VYSOČINA JIHLAVA

Brankáři: Adam Jágrik, Michal Lancman, Luděk Vejmola

Obránci: Vojtěch Křišťál, Jaroslav Peřina, Karel Pojezný, Tomáš Svoboda, Róbert Štefánek, Tomáš Vlček

Záložníci: Luis Arroyo, Chok Dau, Lukáš Fila, Tomáš Franěk, Sebastián Chocholatý, Radek Křivánek, Matúš Lacko, Adam Ritter, Fares Shudeiwa, Jakub Selnar, Miroslav Tureček, Lukáš Zoubele

Útočníci: Justin Araujo-Wilson, Filip Vedral

Odchody: Stanislav Klobása (konec profesionální kariéry), Lumír Číž, Lukáš Červ, Daniel Horák, Vojtěch Patrák, Michal Ševčík(vš. konec hostování), Samuel Železný (návrat do USA)

Příchody: Lukáš Zoubele (Žižkov), Jakub Selnar (Plzeň), Jaroslav Peřina (Jablonec), Tomáš Franěk, Lukáš Fila (z B týmu)