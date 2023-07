Lukáš Fila

narozen: 7. 1. 2004

záložník FC Vysočina

druhá liga:

2021/2022 22 zápasů, 1 gól

2022/2023 30 zápasů, 1 gól

2023/2024 2 zápasy, 1 gól

Proto jste museli skóre otáčet?

Dostali jsme gól z rohu. Do poločasu jsme naštěstí zvládli vyrovnat. Ve druhém poločase jsme dali rozhodující branku. Pak už jsme se, dá se říci, jenom bránili. Snažili jsme si naše vedení pohlídat.

To ostatně kritizoval i trenér Oulehla, že jste měli být aktivnější. Řekl vám k tomu něco hned po zápase, nebo vás to ještě čeká v pondělí?

Už něco zmínil v kabině. (usmívá se) Určitě ještě na videu něco k tomu řekne.

Vyrovnávací gól jste vstřelil vy. Navíc těsně před přestávkou, což bylo pro tým určitě důležité. Popište svůj zásah.

Dostal jsem dlouhý balon za obranu. Stoper míč podskočil, běžel jsem za něj, prsama jsem si to posunul dál od něj. Potom jsem lobnul gólmana na zadní tyč.

Různí zpravodajové z utkání vám připisovali i druhou trefu v zápase. Až v zápise o utkání se objevil jako autor Eric Tombul. Neubrali vás rozhodčí o druhou branku?

Ne ne, byl to opravdu on. Myslím, že by to neprošlo, kdybych si ten gól nějak nárokoval. (směje se)

V A týmu jste již třetí sezonu. Ve vaší premiérové i loňské jste vstřelil po jedné brance. Letos máte trefu už ve druhém zápase. Na kolik gólů se letos cítíte?

Samozřejmě co nejvíc! První rok byl takový rozehřívací, minulá sezona se mi moc nepovedla. Letos jsem měl dobrou přípravu, tak snad na ní navážu i v lize a dám branek co nejvíc.

Za tu dobu v áčku jste zažil už několik trenérů. Nyní se ale zdá, že konečně přišel ten správný muž. Čím se podle vás David Oulehla liší od svých předchůdců?

Podle mě je hlavní, že má ohromný vztah ke klubu. Je to Jihlavák, to je velká výhoda. Je vidět, že tou prací i klubem žije.

Další zápas vás čeká už ve středu. Přijede béčko Olomouce, které jste si otestovali poměrně nedávno v přípravě. Jaké očekáváte utkání?

Oni budou hrát fotbal. Jsou to samí mladí kluci, bude to určitě jiné utkání než teď v Líšni.

Otevřený fotbal by vám ale mohl vyhovovat, ne? Mohou se těšit fanoušci na další tři body?

No… (směje se) Budeme se snažit.