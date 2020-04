Dopoledne běh, pak učení a odpoledne „za odměnu“ ještě posilování. Tak nyní vypadá normální všední den fotbalových dorostenců FC Vysočina, kteří podle kouče jihlavské „sedmnáctky“ Kamila Průši v době koronavirové nezahálí.

Stejně jako trenéři. „Vytváříme hráčům individuální plány, které jsou zaměřené na běžeckou a rychlostní vytrvalost, kompenzační cvičení se svým tělem nebo rozvoj flexibility podle cviků na videu. Zdá se, že práci nemáme žádnou, ale je jí dost,“ nastiňuje Průša.

Podle něj fotbalisté a trenéři využívají i mobilní aplikace. „Kluci fungují normálně, i když individuálně. Každý má aplikaci v telefonu, takže máme vše zdokumentované, jelikož nám to zasílají ke kontrole. U protahování nebo posilování se pak vyfotí,“ doplňuje kouč.

MAJÍ VÍCE SIL

Kondičně náročné tréninky prý berou hráči zodpovědně. A čísla hovoří za vše. „Když vidím, jak to kluci zvládají, tak to třeba bude do plusu. U jednotlivců se zlepšuje taková ta nespecifická kondice,“ těší trenéra, že i špatná věc může být k něčemu dobrá.

A dodává. „Snad u toho běží a nejedou na kole, a nebo to nemá pes na obojku,“ směje se Průša.

Podle něj jim případně může pomoci i více spánku a méně stresu. „Nejsou pod obrovským časovým tlakem. Jindy běžně neustále přebíhají, někam přejíždějí. Teď je klid, takže i tělu může tahle pauza v období vývinu prospět,“ zmiňuje.

Trenér jihlavského výběru U17 každý večer vyhodnocuje sedmnáct tréninků, takže na nedostatek práce si nestěžuje. „My to probíráme a ptáme se kluků, kde je to bolelo nejvíc. Jediné, co je do minusu, že se nevidíme a že nemůžeme trénovat s balonem,“ komentuje Průša, který ale ví, že situace není jednoduchá. „Kluci toho mají hodně, protože dopoledne běhají a odpoledne posilují, a mezi tím dělají školu,“ doplňuje.

PO ŠESTI ČI OSMI?

Průša doufá, že se začne blýskat na lepší časy a nařízení vlády se začnou brzy pozvolna uvolňovat. „Uvidíme, jestli se bude moci třeba od příštího týdne trénovat v menších skupinkách po šesti nebo osmi hráčích, kteří by byli v rozestupech. Ale to se ladí a vše řeší náš manažer pan Morkus i s krajskou hygienickou stanicí,“ doplňuje jeden z dorosteneckých trenérů FC Vysočina.

Průša tuší, že i dílčí návrat k tréninku na hřišti bude komplikovný. K dispozici nebudou kabiny a problémem může být i doprava na tréninky, protože většina hráčů nebydlí v Jihlavě, ale dojíždí.