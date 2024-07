Patrně na nejtěžšího soupeře narazí havlíčkobrodský Slovan, už v sobotu vyzve Na Losích Rosice, které jsou dobře etablované ve třetí lize. „Soupeře moc neznáme, soustředíme se sami na sebe. Utkání bude mít punc mistrovského zápasu a znamená pro nás srovnání se silným týmem od Brna. Je to vrchol naší přípravy, ale pořád ještě rozložíme zátěž na více hráčů,“ tvrdí trenér Slovanu Martin Slavík.

Mimořádně ostrý test čeká rovněž žďárské fotbalisty. Také Blansko má poslední dobou velmi dobrý zvuk, v uplynulé sezoně se s přehledem zachránilo v MSFL. V přípravě navíc minulý týden vyprovodilo novoměstské fotbalisty po jednoznačném výsledku 7:2.

Jako první do víkendového programu však naskočí fotbalisté Velkého Meziříčí a to už v pátek v azylu v Borech. S Bohunicemi to bude duel dvou týmů, které v posledních dvou sezonách sestoupily z třetí ligy. „V Borech se hraje skrz regeneraci trávníku na Tržišti po jeho rekonstrukci,“ zní vysvětlení vedení klubu.

Posledním vzájemným zápasem mezi Vysočinou a jižní Moravou bude měření sil mezi nováčkem čtvrté ligy Kuřimí a Novým Městem na Moravě. V duelu dvou starých známých bude pak A.F.C Humpolec hostit ždírecký Tatran.