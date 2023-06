/ROZHOVOR/ Přišel, zachránil, pokračuje. Trenér David Oulehla na sklonku minulé sezony viditelně pozvedl výkonnost hráčů FC Vysočina a vysloužil si pokračování svého působení v Jihlavě. Po prvním tréninku s týmem před novou sezonou přiblížil své cíle do nové sezony.

Nový realizační tým FC Vysočina Jihlava. Zleva trenér brankářů Tomáš Pokorný, asistent Pavel Mazánek, trenér David Oulehla a kondiční trenér Robert Ollé. | Foto: Deník/Karel Líbal

Trenére, jaká byla dovolená? Stihl jste si odpočinout?

Dovolená byla krátká, ale přesto dostačující. Věnoval jsem se rodině, bylo to fajn.

Po posledním utkání minulé sezony jste deklaroval, že jste měl dohodu jen do konce sezony. Přesto vše naznačovalo, že budete pokračovat. Jaká tedy byla další jednání? Bylo to jen o detailech, nebo byla dohoda v něčem složitější?

Ne, opravdu jsme byli víceméně domluvení. S Lukášem (Vaculíkem, sportovním manažerem – pozn. aut.) jsme si řekli, že si sedneme a uvidíme. To se za dva dny stalo a oba jsme projevili zájem pokračovat ve spolupráci. Bylo to jenom o tom najít nějaký správný realizační tým a začít pracovat.

Alfou a omegou posledních let ve Vysočině je opravdu časté střídání trenérů. Nebojíte se podobného osudu?

Když se na tuhle práci dáte, musíte počítat s čímkoliv. Já sám jsme střídal trenéry, někteří střídali mě… Je to prostě kolorit našeho života. Já jsem přesvědčen, že je to zde nastaveno tak, že to může fungovat. Navíc jsem jihlavský rodák a odchovanec, mám ke klubu vztah a chtěl bych tady vydržet co nejdéle.

Již dříve byla oznámena jména trenéra brankářů a kondičního kouče. Na prvním tréninku byl jako váš asistent představen Pavel Mazánek. Můžete své spolupracovníky představit? Jste nyní již kompletní?

S Pavlem se znám dlouhodobě a je nastavený podobně jako já. Takže jsem rád, že se podařilo s ním domluvit. Kondiční trenér Robert Ollé podle mého patří ke špičce u nás a na Slovensku, s tím jsem také spokojený. Tomáš Pokorný u brankářů působil i v minulé sezoně. Nyní se budeme bavit o druhém asistentovi, ale k tomu jsme se ještě v té rychlosti nedostali. Věřím však, že v brzké době se podaří i toto místo doplnit.

A nějaká nová hráčská jména?

Tady zatím konkrétní nebudu. Určitě se o tom bavíme, má to nějaký vývoj. Mužstvo bychom chtěli okysličit. Něco je v běhu, ale zatím není potřeba to řešit jmenovitě.

Klub se rozhodl zrušit svůj B tým. Je to pro vaši práci velká komplikace?

Je to rozhodnutí majitele a chápu, že to uspoří nějaké finanční prostředky. Pro nás mělo béčko tu výhodu, že naši mladí hráči měli pravidelné herní vytížení. Takže nyní bude důležité pro nehrající kluky následně tréninkový proces zvolit tak, abychom jim co nejvíce nasimulovali utkání. I proto chceme mít široký realizační tým, abychom mohli se všemi kluky pracovat na detailech. Aby neustrnuli a stále se posouvali dál.

S rozjezdem pomohli Masopust i Tecl. Chrániče z Vysočiny dobývají fotbalový svět

Máte za sebou teprve první tréninky, ale přesto už jistě přemýšlíte i o cílech pro novou sezonu. Jaké budou?

Každý chce být úspěšný. My také chceme uspět. I když jsem byl u týmu už pět týdnů na konci minulého ročníku, stále se ještě detailněji poznáváme. Uvidíme také, co nám prozradí přípravná utkání. Všichni uděláme všechno pro to, abychom byli nachystaní na první kolo a zvládli ho. A potom na druhé, třetí… (usmívá se)

Druhou ligu dobře znáte. Letos do ní spadla Zbrojovka Brno, postoupila Viktoria Žižkov. Minimálně historicky velmi silná jména. Bude s jejich účastí soutěž kvalitnější?

Rozhodně ano. Zbrojovka má určitě soutěži co přinést. Viktorka je stabilní klub, který si prošel trošku černým obdobím. Zvládli ho, jsou zpátky a určitě do druhé ligy také patří. Ale víte, že tato soutěž je tak vyrovnaná, že v ní opravdu každý může porazit každého. Je proto potřeba, abychom se dívali sami na sebe, teď se dobře připravili a potom byli co nejúspěšnější.