Myslel jsem, že je hotovo, netajil po ztrátě slibného náskoku záložník Franěk

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Mohl být hrdinou Vysočiny. Po hodině hry vstřelil vedoucí branku svého týmu, kterou za čtyři minuty ještě podpořil zásahem spoluhráč Filip Šancl. Přesto si do análů Tomáš Franěk vítěznou branku nepřipsal. Varnsdorf totiž stihl do konce utkání vyrovnat. „Nevím, co se stalo,“ kroutil hlavou po utkání jedenadvacetiletý středopolař.