Návrat do základu. Penalty se nedočkal. Sudí přiznal, že byla, prozradil Peřina

/OSOBNOST DENÍKU/ Do pátku měl v této sezóně odehráno jen sedmnáct minut. Do televizního duelu proti Zbrojovce Brno již Jaroslav Peřina naskočil v základní sestavě a na trávníku vydržel do pětaosmdesáté minuty. Byl také u jedné velmi sporné situace, která byla vyřešena v neprospěch FC Vysočina.

V utkání devátého kola druhé ligy proti Zbrojovce Brno nastoupil Jaroslav Peřina (ve žlutém dresu s číslem 11) po téměř čtyřech měsících v základní sestavě FC Vysočina. | Foto: Deník/Karel Líbal