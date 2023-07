Slavit po utkání mohli domácí. Výkonem je podržel gólman Pavel Soukup, na obratu skóre v závěrečných minutách se potom podíleli střídající hráči.

David Oulehla tak prokázal velmi šťastnou ruku. „Snad se to tak dá říct,“ usmál se na tiskové konferenci po utkání. Zároveň však jakékoliv osobní zásluhy odmítl. „Je to týmová práce všech mých kolegů. Mám okolo sebe skvělý realizační tým, na všem děláme společně.“

Umíme hrát ve větším tempu, netajil po výhře nad Opavou hrdina Vysočiny Soukup

A jejich svěřenci potom musí představy svých stratégů umět realizovat i na hrací ploše. „Důležití jsou hráči, ti jsou na hřišti. Oni to hrají, oni rozhodují. Hlavní poděkování patří týmu,“ dodal trenér.

Důležitá byla i volba brankáře. Za stavu 1:1 čelila Jihlava penaltě. „Byl to těžký moment,“ potvrdil Oulehla. „Ale věřil jsem, že to Soukup chytne. Postavil si to dobře, dopadlo to dobře, a i proto jsme to utkání zvládli,“ pokračoval zvesela Oulehla.

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Za svá vynikající rozhodnutí se ale nehodlá nijak rozmazlovat. „Já se neodměním ničím,“ rozesmál se nad dotazem po odměně. „Nebo tak, že v sobotu pojedu na zápas Chrudim – Líšeň, odpoledne na Táborsko – Kroměříž, v neděli na další utkání… Takže budu stále v pracovním zatížení. Navíc si myslím, že my nemáme co slavit. Jedná se pouze o jedno vítězství a čeká nás ještě obrovský kus práce. Náš výkon proti Opavě nebyl ani náhodou dokonalý nebo vynikající.“

Vysočinu čeká v dalším kole další těžká výzva. Duel na hřišti silné Líšně. Snad předvede David Oulehla znovu podobně povedené tahy.

Sestřih vyjádření trenéra Davida Oulehly ke střídání i brankáři Soukupovi najdete v našem videu.