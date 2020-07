Na místním stadionu budou mít jihlavští fotbalisté dobrou příležitost si o něco letošní vylepšit nelichotivou bilanci z venkovních hřišť.

Z předchozích čtrnácti výjezdů ven se totiž vracela Vysočina domů jen dvakrát s vítěznou písní na rtu. K tomu přidala šest remíz i porážek.

A nemuselo by se jednat jen o zbožné přání. Proti Středočechům se totiž Vysočině daří. V předchozích devíti vzájemných duelech osmkrát vyhrála, jen jednou (v dubnu loňského roku) získala Vlašim proti Jihlavě bod za remízu. „Musíme jít do zbývajících zápasů s tím, že se pokusíme co nejvíce napravit dojem z jarních výkonů,“ burcuje útočník Vysočiny a nejlepší střelec druhé ligy Stanislav Klobása.

Jihlavští trenéři dávají v posledních zápasech hodně příležitostí mladým hráčům. Kvůli zdravotním potížím opor Tlustého s Vaculíkem, ale i s ohledem na příští sezonu. „Především naše obrana je hodně mladá. Nastupují tam hráči z dorostu, a to s sebou nese i určitá rizika,“ uvědomuje si kouč Kučera s připomínkou některých defenzivně nevydařených vystoupení.

Možnost nastupovat v soutěžních utkáních by měli odchovanci zúročit v blízké budoucnosti. Výkony některých z nich jsou opravdu nadějné. Ať už brankáře Lancmana, nebo Pojezného, Svobody, Rittera… Absenci jarní komety, osmnáctiletého Farese Shudeiwy v duelu proti Prostějovu, trenér Kučera výslovně želel stejně jako zkušených hráčů. „Čím více je změn v sestavě, tím je logicky méně sourodá naše hra. Ale mladí odchovanci se očividně snaží příležitost chytit za správný konec,“ těšilo trenéra.

Jak se bude dařit omlazovanému týmu ve Vlašimi se ukáže v sobotu od sedmnácti hodin.