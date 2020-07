Ve hře Vysočiny doma a venku byl propastný rozdíl. Zatímco ve svém hájemství byla čtvrtá nejlepší a inkasovala čtyřiatřicet bodů, venku se prosazovala jen těžko. Tři výhry a šest remíz jí přineslo pouhých patnáct importovaných bodů a jen průměrné osmé místo v pořadí.

Přesto rozhodly především domácí jarní duely. K osmi podzimním vítězství přišlo i deváté jarní, ale pak… Porážka s Varnsdorfem, remíza s Hradcem, porážka se Žižkovem.

Ztracených osm bodů, plus tři v posledním kole s Ústím nad Labem, odsunuly Vysočinu ze třetí příčky pryč. „Ten Vanďák byl asi jeden ze zlomových zápasů,“ tuší nejlepší střelec týmu Stanislav Klobása. „Ale i potom se to doma dalo ještě zachránit v utkáních s Hradcem Králové a Žižkovem. V těch zápasech jsme byli lepším týmem, přehrávali jsme je, opravdu jsme nepůsobili na hřišti špatně. Jenže i já jsem restartoval svoji střeleckou formu později, než by Vysočina potřebovala,“ dodal smutně lídr střeleckého pořadí druhé ligy.

MLADÍCI HOZENÍ DO VODY

Je to již kolorit poslední doby. Jihlavští fotbalisté po ztrátě generálního partnera žijí především z prodeje hráčů. Ani v zimě tomu nebylo jinak. Zatímco odchod Lamina Jawa ještě tým ustál zásluhou tria Klobása, Arroyo, Koubek, hostování Mohameda Tijaniho ve Slavii bylo v konečném důsledku ranou do vazu jihlavských ambicí.

Pochopitelně nikdo nemohl počítat s alternativou, že se na téměř celé jaro zraní druhý zkušený stoper, Petr Tlustý. Ale baby sestava obrany Svoboda (20), Křišťál (21), Pojezný (18)/Diouf (23), Novotný (24) svými zkušenostmi zaostávala za protivníky. „Když jsou vedle sebe jen takto mladí hráči, nemají od koho sbírat zkušenosti,“ řekl trenér týmu Radim Kučera.

Problém podle něj nebyl přímo ve výkonnosti uvedených hráčů. „V zimě jsme v tomto směru zaspali. Nedoplnili jsme tým na postu stopera a nepovedlo se takové skloubení týmu. Na jaře se to jasně ukázalo. Tam nám ujel vlak a ostatní týmy byly lepší,“ netajil Kučera.

PROKLETÝ VARNSDORF

Již to bylo zmíněno výše. Nečekaný výkonnostní a tabulkový sešup přišel po domácím duelu s Varnsdorfem. Mimochodem, neoblíbeného soupeře Vysočiny. Po sestupu z ligy s ním Jihlavané prohráli tři zápasy ze čtyř odehraných. „O tom zápase stále přemýšlím,“ prozradil jihlavský trenér. „Co se v tom zápase stalo? Nějaké podcenění? Byla to taková situace, kdy si myslíte, že zápas zvládnete, že to přijde samo. Ono to ale samo nepřišlo. Potom jsme se už do toho těžko dostávali.“

Přestože po tomto duelu devatenáctého kola nebylo ještě vůbec nic ztraceno, sebedůvěra týmu byla pryč. A začal postupný ústup ze špičky druholigového pořadí.

VÝHLED

Je nasnadě, že po dvou neúspěšných pokusech o návrat do nejvyšší soutěže čeká jihlavský celek zásadní přestavba kádru. V létě odejdou hráči, kteří byli v Jihlavě na hostování (Fortelný, Rezek, Koubek), dá se spekulovat o konci kariéry zkušených hráčů (Tlustý, Vaculík), o některé borce je eminentní zájem v jiných klubech (Klobása - Pardubice). Současný kádr celku je hodně mladý, talentovaný a nadějný. S ním se ale o postup nejspíš hrát nedá.

Ne nepodstatnou je i otázka nového trenéra týmu. „Jednání probíhají, během příštího týdne by mělo být jasno,“ řekl Deníku tiskový mluvčí klubu Miroslav Fuks.

Přestože příští druholigová sezona bude zřejmě hodně atypická, Vysočinu nejspíše čeká především boj o vlastní novou identitu. „Vysočině ze srdce přeji, aby se stabilizovala ekonomicky i hráčsky. A aby se tady do budoucna znovu sestavil stabilní kádr, aby kluci jenom neodcházeli pryč,“ prohlásil na adresu jihlavského klubu končící trenér Radim Kučera.

První trénink na novou sezonu absolvují kmenoví hráči Vysočiny v pondělí sedmadvacátého července. V jakém složení se sejdou?