Trenére, jaká byla zimní příprava a s jakým cílem vstupujete do druhé poloviny sezóny? Se zimní přípravou jsme spokojeni. Co jsme chtěli jsme splnili. Mužstvo se neustále posouvá dopředu. Samozřejmě, příprava je jedna věc, druhou jsou pak samotná utkání v lize. Důležité bude, jak se nám podaří odstartovat. Věříme, že jsme připraveni, odstartujeme dobře a budeme se pohybovat v horní polovině tabulky. Tým, i když je mladý, svoji kvalitu má. Je relativně široký, takže máme i zastupitelnost na jednotlivých postech. Doufám, že to hráči prokážou a budeme se pohybovat co nejvýše.

Přípravu jste zvládli bez porážky. Těší vás pozitivní zimní bilance, nebo byste také rád viděl reakci týmu na nějaký nezdar?

S tímhle názorem se setkávám snad celou kariéru. Jeden trenér dokonce říkával, že by byl rád, kdyby v přípravě někdy prohrál. Mně přijde takto přemýšlet jako naprosto scestné. Já nechci prohrát žádné utkání. Jen proto, že jsem v přípravě neprohrál žádné utkání, mám mít nyní strach z prvního kola? Stát se to samozřejmě může. Všichni soupeři ve druhé lize mají svojí kvalitu. Ale věřím, že náš tým má sílu na to vyhrát všech čtrnáct utkání na jaře. Pro nás je důležité, že v přípravě hráči získali sebedůvěru. Některá utkání v přípravě jsme i otáčeli. Bylo přitom cítit, jak si hráči věří, že góly dají. Takže takto já vůbec neuvažuji.

Hotovo. Fila se dočkal, odchovanec Vysočiny už patří Mladé Boleslavi

V zimě jste přišli o nejlepšího střelce týmu Lukáše Filu. Bude to pro vás velká ztráta?

Lukáš měl vynikající vstup do podzimu. Hodně nám svými góly pomohl nastartovat sezónu. Potom měl ale několik hluchých utkání. Například ve Vlašimi, kde jsme jinak odehráli slušné představení, šel za stavu 0:0 sám na bránu. A nedal. Kdyby proměnil, tak jsme tam třeba vyhráli. To bylo období, kdy jsme ho naopak podrželi my jako trenéři. Nyní se posunul do ligy. Cítí se na ní, dohodli jsme se tak a přejeme mu úspěch. Tím, jak jsem již říkal, že nepracujeme jenom se sestavou o nějakých dvanácti třinácti hráčích, ale máme širší kádr, věřím, že hráči, kteří dostanou prostor, dokážou Lukáše nahradit. Případně i překonat. Jsem přesvědčen, že si s tím poradíme. To ale ukáže až čas.

Jako náhradu jste přivedli Landinga Sagnu. Má šanci se prosadit do ligové sestavy?

Myslím si, že by to mohl být pro nás zajímavý hráč. Ve svých čtyřiadvaceti letech je pořád fotbalistou, který má všechno před sebou. Ještě není v top stavu, není stoprocentně připravený, ale i tak nám může nám pomoct.

Na podzim jste kritizoval některá zbytečná vyloučení. Bylo proti vám nařízeno i hodně penalt. Řešili jste nějak během zimy i otázku disciplíny na hrací ploše?

Neřekl bych, že by to bylo přímo o disciplíně. Šlo spíše o jakousi nevyzrálost hráčů. Kromě jedné červené pro Wilsona za zakopnutí balónu. Samozřejmě se o tom bavíme. V některých případech jsme i podnikli určité kroky, aby si to hráči uvědomili. (úsměv) Ale v přípravě jsme žádné problémy neměli a až jaro ukáže, zda jsme i v tomto směru silnější.

Už jste zmínil široký kádr. Pro vás jako trenéry je to jistě příjemné, mít z koho vybírat. Jak vnímají konkurenci hráči?

Kluci udělali velký pokrok zásluhou i této skutečnosti. Tohle je vlastně hlavní práce našeho realizačního týmu. Abychom konkurenci vytvořili. Aby se i hráč, který je třeba momentálně výkonnostně třiadvacátý, posunul a tlačil na ty kluky nad sebou. To se nám, myslím, daří a jsme ve stadiu, kdy se bavíme také o tom, že nějaké hráče uvolníme na hostování. Pro mě je příjemné, že z těch hráčů, které mám dneska k dispozici, nemusím mít absolutně žádnou obavu kohokoliv dát do základní sestavy.

Pár dní do prvního soutěžního zápasu ještě chybí. Máte přesto již jasno o základní sestavě?

Myslím si že ano. (úsměv)

Jak vnímáte prvního jarního soupeře? Je záloha Olomouce papírově lehčím protivníkem na startu?

Já v lize nerozlišuji lehčí těžší soupeř. Není to klišé, ale je jedno, jestli hrajete s prvním nebo posledním celkem. Mančafty jsou vyrovnané. Navíc u B týmu nikdy nevíte, kdo za něj nastoupí. My se proto díváme především na sebe. Máme nějaký koncept hry, chceme ho praktikovat a jde nám o naše detaily hry. Pokud je budeme dodržovat, budeme schopní porazit každého.

Cílíte na nejvyšší příčky tabulky. Sledoval jste v zimě ambice protivníků? Vždyť pod vámi jsou v pořadí třeba ambiciózní Zbrojovka Brno, Opava výrazně posilovala… Zdá se, že minimálně udržet si aktuální pozici bude hodně náročné.

Náročné to bude každopádně. Viděl jsem i některá přípravná utkání, například právě Zbrojovku s béčkem Olomouce. Ale to byla jen příprava. V lize do toho potom vstupuje i faktor mentální. Ten prostě v přípravě není a je otázkou, jak se s tím kdo vyrovná. Viděli jsme, že soupeři posilovali. Někteří hodně. Jmenovaná Opava přivedla podle jmen zajímavé hráče, Zbrojovka také. Výrazně zbrojil například i Prostějov. Všechno se ale ukáže až na hřišti. Když uděláte dobrého hráče, ještě to neznamená, že zapadne do konceptu a všechno si to sedne. Teprve po nějakém čtvrtém pátém kole uvidíme, jak na tom kdo doopravdy je.