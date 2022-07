Svěřence Jana Kameníka trápí především špatné vstupy do zápasů. Hned ve třech z pěti přípravných utkáních dostali úvodní gól už v první čtvrthodině a ani jednou už pak skóre nevyrovnali. „Ani do utkání s Boleslaví jsme nevstoupili dobře, soupeř se dostal do vedení prakticky z první šance. Navíc to bylo po individuální chybě při odkopnutí míče,“ posteskl si jihlavský trenér pro klubový web.