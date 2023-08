V roli jasného favorita. Druhé vystoupení v pohárové soutěži čeká v úterý na jihlavské fotbalisty. Po postupu přes krajského rivala Havlíčkův Brod čeká na Vysočinu další divizní protivník. Tentokráte se druholigový celek vydá na Benešovsko na hřiště TJ Sokol Nespeky.

Jihlavští fotbalisté (v modrém dresu) letos již jednu pohárovou zkušenost s divizním soupeřem mají. V pohárovém utkání s Havlíčkovým Brodem nezaváhali. Nyní se jim postaví TJ Sokol Nespeky. | Foto: Deník/Karel Líbal

Nespeky prožívají letos svoji historickou sezonu. Vloni sice skončily až na třetím místě středočeského krajského přeboru, ale dostaly nečekanou nabídku.

Zbuzany, sestupující z ČFL, nesplnily podmínku o počtu mládežnických celků a klesly do přeboru. Jeho nástupnictví v Nespekách přijali a poprvé tak hrají v divizi.

Zde však poznávají těžkost soutěže. Po čtyřech utkáních mají pouhé dva body a jsou na patnácté příčce tabulky. „Přiznávám, že Nespeky jsou pro nás velkou neznámou. Po zápase s Chrudimí však budeme mít dost času, abychom nějaké poznatky nasbírali,“ přiznal na tiskové konferenci po utkáních se zmíněným soupeřem trenér Vysočiny David Oulehla.

Zdroj: grafika DeníkToho může varovat pohárové tažení Sokola. Doma Nespeky zdolaly Komárov i zkušený pražský Motorlet. Nyní se chystají na odměnu v podobě druholigového protivníka.

Pečlivě se ale bude chystat i Jihlava. „Už máme staženo video z jednoho utkání Nespek, tudíž nám studijní materiál nechybí,“ prozradil Oulehla. „Chystat se budeme jako na normální ligový zápas, přičemž nás ale bude jako vždy především naše hra.“

Je nasnadě, že pro hráče Vysočiny není jiné mety, než postup do třetího kola poháru. Přesto trenéři, podobně jako předtím v Havlíčkově Brodu, dají příležitost méně využívaným hráčům. „Máme dostatečnou šíři a kvalitu kádru. Někteří kluci, kteří by si zasloužili alespoň nominaci do ligového utkání, v ní nejsou a musí zápasy trávit na tribuně. Šanci proto určitě dostanou v pohárovém měření, sestavu prostřídáme,“ potvrdil jihlavský stratég s tím, že může počítat s kompletním kádrem s výjimkou dlouhodobě zraněných Šancla a Záhradnika.

Po očekávaném úterním postupu již bude na Vysočinu čekat celá škála těžkých protivníků, včetně nejlepších tuzemských celků a současných lídrů ligy – pražských S. „Já bych si ideálně rád zahrál proti Baníku Ostrava,“ přiznal David Oulehla.

Utkání druhého kola MOL Cupu Sokol Nespeky – Vysočina Jihlava se hraje od 17.30 hodin. Druhé kolo poháru bude pokračovat i ve středu 30. srpna, dohrávat se bude v úterý a ve středu příští týden. K postupujícím se ve třetím kole přidají poslední nasazené celky: Sparta, Slavia, Plzeň, Bohemians a Liberec. Úřední termín je středa 27. září.