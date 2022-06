S přípravou jste začali třináctého června tradičními testy hráčů. Museli jste řešit nějaké prohřešky proti kondici? Vyložené prohřešky jsme neřešili. Naopak musím říct, že hráči své individuální plány splnili velmi dobře a odrazilo se to na jejich výsledcích. Ty byly lepší než v zimě i minulý rok. Jsme rádi, že to má vzestupnou tendenci, kluci jsou připraveni dobře. A jestli měl někdo nějaký gram navíc, určitě ho během náročného tréninkového režimu ztratí a váhu si vyrovná.

Kromě hráčů, kteří byli v Jihlavě na hostování, skončily smlouvy Luďku Vejmolovi a Luisi Arroyovi. Kdo je nahradí?

Trénuje s námi Milan Piško, v pondělí za zapojil Amadin Marvis Oogiomade, který přišel z Ústí nad Labem. Přišel také gólman Pavel Soukup, který se vrací ze Žižkova. Ten Vysočinu zná, dokonce jsme spolu krátký čas působili v juniorce. Pokud jde o další příchody, řešíme ještě dva hráče, kteří by se měli brzy připojit.

Kromě tréninku vás čekají také zápasy. Koho vyzvete?

První zápas hrajeme již ve středu v Dolních Kralovicích proti Viktorii Žižkov. Následuje v sobotu v Hlinsku duel proti Pardubicím (oba od 17.00 hod. - pozn. aut.). Dále následují zápasy proti Chrudimi, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Brnu a Olomouci.

Avizovaný byl i duel se Spartou…

Ten se bohužel neuskuteční. Místo toho hrajeme právě se Žižkovem.

Přesto je ze sedmi soupeřů pět prvoligových. To bude důkladná prověrka výkonnosti.

Takhle jsme to chtěli a jsme rádi, že se nám to podařilo domluvit. V předchozím období jsme hodně hráli s třeti a druholigovými týmy. Sice to byly dobré prověrky, ale my potřebujeme také zápasy s tou nejvyšší kvalitou. Věřím, že nás tyto duely důkladně prověří.

Kromě zápasů vás čeká jaký tréninkový program? Budete mít ještě před startem sezony nějaké volno?

Nebudeme. Té práce je před námi hodně a je třeba využít každý den. Celý šestitýdenní cyklus je proto naplánován tak, že budeme v týdnu šest dní pracovat, dost často i dvoufázově, jeden den bude volno.

Sportovní manažer Lukáš Vaculík mi v rozhovoru říkal, že letos budete mít na tým, který je už nějakou dobu takto pohromadě, vyšší nároky. Souhlasíte?

To jsme si řekli hned na začátku, že náročnost se musí zvyšovat. Už jenom po té minulé sezoně, kterou jsme s hráči prožili, by asi bylo málo rozvíjející, kdybychom zůstali na loňských nárocích. Takže zvyšujeme tréninkovou náročnost, a od hráčů budeme logicky víc chtít i v zápasech. Nějaké informace jsme o nich za ten rok posbírali a musíme se dívat dál.

Po sedmé příčce v minulé sezoně mi to tedy tak nějak vychází na útok alespoň na baráž. Budete mít takový cíl?

Samozřejmě bychom se o to chtěli poprat. Myslím si, že v loňských zápasech jsme po herní stránce obstáli a vyrovnali se každému soupeři. Víme, kde nám to utíkalo. Bylo to málo vstřelených gólů, ačkoliv jsme si šance vytvářeli. Baráž byla téma už v zimě, je to téma i nyní a pokud dáme o patnáct gólů víc, budeme i v tabulce výš.