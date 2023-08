Velmi příjemný los potkal fotbalisty Vysočiny Jihlava. Ve druhém kole MOL Cupu vyrazí na Benešovsko, kde se poměří s divizním Sokol Nespeky.

Po výhře na hřišti Slovanu Havlíčkův Brod čeká na jihlavské fotbalisty cesta do Nespek. | Foto: Deník/Karel Líbal

Nespeky zahájily letošní pouť pohárem v předkole. Doma zdolaly FK Komárov 2:1. V prvním kole poté přestřílely pražský Motorlet, účastníka ČFL, 6:3.

Jihlavané postoupili do druhého kola po demolici Havlíčkova Brodu 8:0 (2:0).

Své případné protivníky se dozvěděly i ostatní vysočinské celky v soutěži. SFK Vrchovina, pokud zvládne dohrávku s Líšní, by čekala cesta do Hlinska. V případě výhry Žďáru nad Sázavou se Znojmem by pod Zelenou horu přijel druholigový Prostějov.

Úřední termín zápasů druhého kola je 30. srpna.