Hanáci si z Jihlavy ještě nikdy v historii neodvezli vítězství. A před pátečním střetnutím jsou vysokým favoritem znovu domácí.

Svěřenci trenéra Aleše Křečka v minulém týdnu dvakrát zvítězili a v součtu s předchozí domácí remízou tak získali v posledních třech duelech sedm bodů. „Ale výhry z venku musíme potvrdit doma,“ uvědomoval si hned po kanonádě v Třinci Křeček.

Prostějovští naopak na první vítězství v ročníku stále čekají. Mají sice tři body za nerozhodné výsledky, ale například ten minulý z domácího prostředí proti nováčkovi z Táborska se dá jistě považovat za ztrátu. Další body potom Hanáci získali na Dukle a doma proti druhému z nováčku – Blansku. „Prostějov prošel v létě výraznými změnami, přesto disponuje hráči s ligovými zkušenostmi. Jde o nepříjemného soupeře, který chce hrát fotbal, z čehož by mohl pramenit dobrý zápas. Věříme, že s příznivým výsledkem pro nás,“ uvedl na adresu soka jihlavský lodivod.

Jihlavští fotbalisté mají před sebou kromě potvrzení posledních dobrých výsledků i jednu zásadní výzvu. Konečně doma vyhrát. Statisticky by se mohl zdát, že vítězství je na dohled. V prvním zápase doma Vysočina prohrála, ve druhém remizovala. Nyní jsou její hráči navíc notně nabuzeni. „My jsme si zápas v Třinci rychle vyhodnotili. Přinesl skvělý výsledek, ale v naší hře byly momenty, k nimž jsme byli vůči hráčům kritičtí,“ netajil kouč Jihlavy. „Od prvního tréninku tohoto týdne jsme ke klukům hovořili o pokoře, protože bez ní nelze další zápasy dlouhodobě zvládat. Myslím si, že nikdo nelítá v oblacích. Byla by to velká chyba.“

Sestava celku se oproti poslední zápasům zřejmě příliš lišit nebude. Na marodce nadále zůstává trio Klobása, Křivánek, Shudeiwa. „Standovi se po tréninku znovu objevila prasklinka v třísle. Ten v nejbližší době nachystaný nebude,“ prozradil Křeček.