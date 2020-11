Devatenáctiletý host z pražské Slavie si uvědomoval, že výkon Vysočiny proti nováčkovi z Blanska (1:4) nebyl povedený. „Těžko se mi to utkání hodnotí,“ drtil slova mezi zuby Lukáš Červ. „Dvacet minut jsme hráli poměrně dobře. A asi jsme si mysleli, že se to uhraje samo. Úplně jsme přestali hrát, už jsme snad ani neměli žádnou střelu na bránu. Rozpadli jsme se a po individuálních chybách jsme dostali dvě branky.“

Podobně přitom vstoupila Vysočina i do minulého utkání na pražské Dukle. Tam však poločasovou ztrátu Jihlavané dotáhli k bodovému zisku. „Do druhé půle jsme s tím vědomím také šli,“ přitakává mládežnický reprezentant. „Jenže jsme dostali třetí gól, potom už to bylo těžké. Také jsme měli nějaké šance, ale s takovým výkonem nejsme hodni hrát druhou ligu.“

Mladý tým Vysočiny nabídl soupeři brankové příležitosti vlastními chybami: „To se u nás stále opakuje. My v každém utkání nabídneme soupeři nějakou chybou šanci, a on ji téměř pravidelně využije. Naopak my z vytvořených šancí nedokážeme skórovat. Potom ale nemůžeme čekat, že budeme úspěšní a vyhrávat.“

Vlivem malého množství zkušeností Vysočina poztrácela už hodně bodů. „Na to se nemůžeme vymlouvat. Nedostatek zkušeností musíme nahradit alespoň dravostí, ale tam také nebyla,“ krčí rameny Červ. „Navíc v kádru jsou i zkušení hráči a většina z nás už také něco odehrála… Prostě takový výkon si už nesmíme dovolit, to bylo prostě strašný. A nedůstojné jihlavského klubu.“

Ve zpackaném utkání se naštěstí hráči nebudou babrat dlouho. Už ve středu je čeká další zápas. „Zápasy teď půjdou rychle za sebou. My si to musíme v kabině vyříkat, a uvidíme, co z toho vzejde. Musíme do toho jít s jinou agresivitou, jiným duchem. A začít vyhrávat,“ burcuje Červ.