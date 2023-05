Kdo čekal, že fotbalisté Jihlavy navážou na minulou úlevnou výhru 2:1 nad Třincem, byl na omylu. Hráči Vysočiny naopak v nedělním dopoledním duelu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY schytali podobně jako před necelým měsícem ve Varnsdorfu rekordní klubovou prohru 2:7, tentokrát byla katem Jihlavy domácí Slavia Praha B, za kterou nastoupilo pět hráčů z A týmu.

Fotbalisté Jihlavy zopakovali měsíc starý debakl 2:7 s Varnsdorfem i na hřišti Slavie Praha B. | Foto: Deník/ Redakce

„Vůbec se nechci vyjadřovat k předchozím utkáním. Každopádně jde o dvě výrazné porážky, které by se v takto rychlém sledu rozhodně neměly opakovat. Je to samozřejmě na zamyšlenou a my se analýzou dnešního utkání budeme zabývat,“ pravil pro klubový web trenér družstva David Oulehla.

Jeho svěřencům vůbec nevyšel už vstup do utkání hraného v Horních Počernicích, již v deváté minutě prohrávali 0:2, když se dvakrát prosadil Štěpán Beran. „Měli jsme do něj velmi špatný vstup. Strašně rychle jsme prohrávali 2:0, když nás domácí potrestali z rychlých kontrů," poznamenal Oulehla.

Ve dvaadvacáté minutě sice snížil dalekonosnou dobře umístěnou ranou Lukáš Fila, ale hostům vůbec nevyšel závěr poločasu. Ve 42. minutě se prosadil hlavou Jakub Kopáček a v poslední minutě první části zkompletoval hattrick Beran.

Po změně stran udeřil nezastavitelný Beran už počtvrté, tentokrát hlavou. V 62. minutě navyšoval na 6:1 Ondřej Kričfaluši. Jihlavě se podařilo vstřelit aspoň ještě jednu branku, když se v sedmdesáté minutě prosadil Miroslav Křehlík.

Poslední slovo ovšem měli domácí, skóre na 7:2 uzavřel po rychlém protiútoku Pech. „Vím, že se to po drtivé porážce strašně špatně říká, ale opravdu jsme dnes předvedli spoustu zajímavých ofenzivních akcí. Těší nás, že se do zápasového rytmu vrátili Piško, Shudeiwa a Ogiomade, který během půlhodiny předvedl velmi dobrý výkon. Kvituji i výkon střídajícího dorosteneckého reprezentanta Šancla. Jenže co je to platné, se nám vůbec nepovedla obranná fáze," dodal Oulehla.

Jeho svěřenci ale zůstávají tři kola před koncem sezony třináctí s náskokem čtyř bodů na sestupovou patnáctou příčku, na které se po víkendu nachází Opava. V příštím kole vyzve Vysočina v pátek na domácím stadionu třetí Příbram.