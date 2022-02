Hlavním cílem soustředění bude doladit poslední nejasnosti v sestavě a příprava na start druholigového jara. „Vzhledem k tomu, že někteří hráči se nám jeví velmi dobře, budeme v těch zápasech prověřovat další adepty sestavy,“ plánuje Kameník. „Není to tak, že bychom už měli o sestavě jasno. Některé věci ještě budeme zkoušet. V tom druhém utkání už ale bude složení naší jedenáctky hodně podobné tomu, které nastoupí do utkání s Duklou.“

První utkání na Julisce odehraje Jihlava v sobotu pátého března. Po návratu domů přesto tým žádný další zápas nesehraje. „V Chorvatsku budeme mít objemově více tréninkových jednotek. Maximálně využijeme i den příjezdu a odjezdu. Jedeme ve středu brzy ráno, takže odpoledne už tam chceme trénovat. Za týden potom budeme hrát před odjezdem zpátky to druhé utkání, takže na soustředění neztratíme ani jeden den. Po návratu domů proto naopak malinko o víkendu před startem soutěže zvolníme. A s o to větší chutí se potom budeme v dalším týdnu chystat na první zápas,“ usmál se trenér.

Přestože chce jihlavský stratég nalézt na jihu Evropy základní sestavu pro jaro, kádr týmu stále není uzavřen. Od minulého týdne s Vysočinou trénuje tuniský záložník Tijani Belaid, bývalá opora pražské Slavie. „Tijani s námi stále trénuje. Vypadá to, že jeho příchod je na dobré cestě a snad jeho angažování dopadne,“ doufá Kameník. „Zatím jsme to nedotáhli do konce, ale měl by s námi odjet na soustředění,“ doplnil kouče v úterý odpoledne klubový šéf Lukáš Vaculík.

Ale ani příchod čtyřiatřicetiletého středopolaře nemusí být poslední. „Hledáme ještě jednoho hráče na pozici stopera. Jednání probíhají, ale to je asi vše, co zatím mohu prozradit,“ dodal Vaculík.