Třetí jarní porážku přineslo jihlavským fotbalistům páteční utkání s pražskou Duklou. Vysočina tak na jaře dosud získala jediný bod a propadla se do druhé poloviny vyrovnaného pořadí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Ze čtyř utkání máme jediný bod, to je pro mě veliké zklamání,“ netajil po utkání jihlavský trenér David Oulehla.

Utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi FC Vysočina Jihlava (ve žlutém) a Duklou Praha skončilo vítězstvím hostujícího celku 2:1. | Foto: Deník/Karel Líbal

Vysočina nevyhrála už pět duelů v řadě. Jestliže předchozí nezdary byly v některých případech i smolné, v posledním vystoupení si Pražané úspěch zcela jednoznačně zasloužili. „Dukla je momentálně jedno z nejlepších mužstev v soutěži. A určitě nejlepší, které jsme zatím na jaře potkali,“ ocenil protivníka David Oulehla.

Jeho svěřenci tahali v utkání za kratší provaz. „Bylo to těžké utkání. Hned na začátku jsme tam udělali chybu, byla z toho penalta. Obě inkasované branky padly po situacích, kdy jsme měli čistý míč na noze. Mohli jsem to odehrát ven ze šestnáctky a vytlačit obranu. To se nám nepodařilo, a jednou z toho byla penalta a podruhé rozhodující gól,“ láteřil Oulehla.

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Toho výkon týmu viditelně netěšil: „V prvním poločase naše hra měla ještě parametry. Mužstvo pracovalo, dřelo, ale to bylo v podstatě tak všechno. Pouze pracovitost nestačí. Na hřišti musíte ukázat určitou kvalitu.“

Jihlavský stratég kritizoval především práci týmu před brankou protivníka. „Vyšší kvalita byla na straně Dukly a myslím si, že vyhrála zaslouženě. Velký rozdíl byl v boxech, soupeř měl více příležitostí. My jsme tam toho okolo vápna moc neměli. Nedokázali jsme se prosadit v křídelních prostorech jeden na jednoho. Měli jsme tam náznaky, ale nebyli jsme kvalitní,“ uznal Oulehla.

Nepomohlo ani střídání hned trojice hráčů za stavu 1:2. „Máme poměrně široký kádr, proto jsme po druhé inkasované brance okamžitě reagovali střídáním. Očekávali jsme, že nám střídání pomůže zvýšit energii v utkání. To se nám bohužel nepodařilo. Střídající hráči nepřinesli na hřiště to, co jsme očekávali,“ pokýval hlavou kouč.

Optimistické vyhlídky pro druhou část soutěže zatím tým vůbec nenaplňuje. „Ze čtyř utkání máme jediný bod, to je pro mě veliké zklamání. Nezbývá nám než pracovat dál,“ zakončil hodnocení David Ouhlehla.