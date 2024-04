Nic nového pod sluncem. Také sobotní dopolední zápas 21. kola druhé nejvyšší soutěže přinesl po závěrečném hvizdu zmar. Připomínal poslední venkovní duel na hřišti Táborska. Jihlavští fotbalisté se dostali na konci první půle do vedení, ale to neudrželi a po změně stran padli 1:2.

Fotbalisté Jihlavy (ve žlutém) potřetí za sebou prohráli 1:2. | Foto: FC Táborsko

Před tisícovkou diváků začali aktivněji chrudimští fotbalisté, velmi dobrou šanci měli už na konci třetí minuty. Mašek ale nedokázal adekvátně zareagovat na míč, který k němu propadl, zamířil jen vedle pravé tyče.

Potom už musel ale své kvality prokazovat Floder. Nejdříve si ve 12. minutě poradil s pokusem Araujo-Wilsona a chvilku nato se vyznamenal po přízemní střele Selnara. Do vedení se tak jihlavští fotbalisté dostali až sedm minut před pauzou. Peškův nástřel před branku po rohovém kopu šikovně usměrnil do sítě Vedral.

Vedení bylo rozhodně zasloužené, protože hosté zapsali ještě šanci po akci Shudeiwy a Araujo-Wilsona. „Byla velká škoda, že jsme v první půli nepřidali druhý gól. Našim nadějným akcím několikrát scházela přesnější přihrávka, lepší řešení, více klidu,“ litoval po zápase jihlavský trenér David Oulehla.

Jenže nástup do druhého poločasu vyšel lépe v dobré formě hrající Chrudimi. Záviškovu střelu vyrazil Soukup a přímý kop Langhammera odvrátila defenziva Vysočiny na roh. V 51. minutě bylo vyrovnáno, domácí tým rozehrál rychle roh a po přihrávce Řezníčka vyrovnal Látal.

Ve vzduchu navíc visel druhý gól. Tomlova teč skončila mimo branku, v 63. minutě pak Maškovu střelu lapil Soukup. Hosté zahrozili po rychlé akci Selnarem, ale potom už se dočkala Chrudim zasloužené vítězné branky. V 66. minutě se ve velkém vápně nejlépe orientoval Míka a hlavičkou o zem překonal Soukupa – 2:1.

Chrudim bez problémů udržela výsledek 2:1, naopak mohla skóre ještě navýšit. „Co se stalo ve druhé půli, dost dobře nechápu. Ano, opakovala se situace z Tábora. A rozhodně si nemyslím, že by to byla otázka kondice či běžeckého nasazení. Je to asi o sebevědomí a odvaze hráčů, o jejich hlavě,“ přemítal Oulehla.

Další utkání čeká FC Vysočina už v pátek, kdy od šesti hodin večer bude hostit tým Vlašimi.