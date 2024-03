Zklamání. Jihlavští fotbalisté se na jaře zatím hledají. Za sto osmdesát minut nenašli střelecký klíč. Naposledy neotevřeli precizně zabarikádovanou kroměřížskou bránu. „Hráči ze sebe vydali maximum,“ cenil si přístupu hráčů trenér David Oulehla. Pochopení ale neměl pro přístup rozhodčího zápasu.

Jihlavský trenér David Oulehla (vpravo) během utkání s Hanáckou Slavií Kroměříž. | Foto: Deník/Karel Líbal

Se ziskem jediného bodu po dvou zápasech nebyl jihlavský trenér David Oulehla spokojen. Ani to na tiskové konferenci po utkání s Hanáckou Slavií Kroměříž neskrýval.

Viděl však, že jeho svěřenci se o dobrý výsledek prali. „Jejich přístup byl v pořádku,“ pokýval hlavou Oulehla. „Pracovali, snažili se, každý z hráčů ze sebe vydal maximum.“

Jedním dechem ale prozradil, co jej v utkání opravdu nadzvedlo. „Spíš mi vadí jiné věci. Soupeř se válí, nehraje se…," prozradil svůj pohled na průběh duelu kouč Vysočiny. „Já to nechápu. V Anglii hrajete klidně třináct minut nastavení, tady se nastavují tři.“

Podle Oulehly ale tato kritická slova nesměřují na taktiku protivníka. „My chtěli hrát fotbal a soupeř zvolil nějakou taktiku,“ pokračoval Oulehla. „Tohle mi nevadí. Mysleli si, že to je správná taktika a ve finále s ní udělali bod. Takže jsou spokojeni. Já jim k němu blahopřeji a nemám s tím problém. Soupeře respektuji. Jenže prostě mi vadí, když se nastaví čtyři minuty a z toho se pak tři minuty nehraje. Tak k čemu to je? V Anglii prostě nastaví patnáct minut a utkání se dohraje. Je to úplně jednoduchý,“ uzavřel ventil své nespokojenosti David Oulehla.