Dukla tak přerušila zajímavé jihlavské série. Vysočina prohrála po deseti duelech (naposledy třicátého srpna v Hradci Králové) a zároveň po čtyřech venkovních duelech, které skončily vždy remízou 1:1.

Navíc to byla první porážka v sezoně v Praze (na Žižkově i na Vyšehradě právě 1:1). „V prvním poločase se nám dařilo soupeře napadat a získávat míče, bohužel jsme toho nevyužili a nepotrestali to,“ viděl jednu z příčin nezdaru trenér Radim Kučera.

Především však týmu chyběla větší jiskra pro příchodu na trávník. „Zaspali jsme začátky obou poločasů,“ připomněl Kučera branky v šesté a sedmačtyřicáté minutě.

Druhou branku Jihlavané inkasovali po šílené hrubce. „Tam přišla špatná komunikace. Prakticky jasný balón do ruky gólmany, Waly (Diouf) asi nevěděl nebo nerozumněl, odhlavičkoval to, a z toho jsme dostali druhou branku,“ popsal rozhodující moment stratég Vysočiny.

Když se dostala Dukla znovu do vedení, už se s ní špatně hrálo. „Oni dobře kombinují, hodně jsme se nadřeli, takže ke konci zápasu docházely síly. Tam už jsme si vytvořili jedinou šanci Filipem Novotným, kdy jsme mohli vyrovnat na 2:2,“ mrzelo Kučeru.

Porážkou přišla Vysočina o podstatnou část svého náskoku na Duklu.

A hlavně. Ztratila výhodu lepší vzájemné bilance s Duklou. „Bod by byl pro nás samozřejmě lepší než prohra, ale musíme to hodit za hlavu. Někteří kluci mají drobné bolístky, takže do pátku je musíme dát do kupy. Věřím, že to zvládneme a nebude víc absencí v sestavě,“ uzavřel Kučera.