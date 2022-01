Do utkání v dresu Jihlavy už nenastoupil stoper Karel Pojezný, který o víkendu podepsal přestup do Baníku Ostrava.

Tucet hráčů druholigového áčka FC Vysočina doplnila devítka borců z juniorky. Na souhře to bylo znát. „Podali jsme nesourodý výkon. Především na naší souhře bylo znát, že byla sestava hodně kombinovaná. Navíc jsme v každém z poločasů protočili dvě různé jedenáctky,“ popisoval asistent trenéra FC Vysočina a rovněž také hlavní kouč juniorky Michal Veselý.

Spolu s tím ovšem ocenil výkon jejich sobotního protivníka. „Musím Velké Meziříčí pochválit. Mají o hodně zkušenější kádr oproti nám, hrají dlouhodobě pospolu. Navíc tři čtvrtiny jejich týmu prošli Jihlavou, takže jsou velice sehraní,“ sdělil.

Právě zkušenost domácímu celku chyběla. „Třeba takoví Dolejš s Demeterem jsou ohromně zkušení borci. Naopak u nás dostali ti nejzkušenější, konkrétně trojlístek Lacko, Zoubele a Vlček, volno,“ popisoval.

Po sobotním utkání Jihlava ukončila zkoušku obránce ze země galského kohouta. „Francouzský stoper Alex dostal v utkání proti Meziříčí šanci se ukázat, ale nepřesvědčil nás,“ potvrdil Veselý.

Spokojený mohl být po sobotní premiéře kormidelník Velkého Meziříčí. „Kluci mě po dvou měsících přestávky a pouhém jediném týdnu přípravy příjemně překvapili. Samozřejmě ne všechno se nám povedlo, ale čekal jsem to od nás mnohem horší,“ usmíval se trenér Velmezu Jan Šimáček.

Přitom zápas nezačal pro jeho tým ideálně. „Už po pár minutách jsme, řekl bych pro nás klasicky, inkasovali gól po našem vlastním autu. Čekal jsem, že nás to srazí, ale naopak jsme pak začali hrát a dvěma góly vývoj zápasu otočili,“ pochvaloval si.

Hlavně s výkonem v prvním dějství byl devětatřicetiletý kouč hodně spokojený. „V první půli byly na obou stranách na hřišti silnější sestavy. Podle mého jsme měli mírně navrch, vedli jsme zaslouženě,“ zmínil.

Po pauze, kdy se sestavy hodně protočily, se role otočily. „Jihlava byla ve druhé půli lepší, ale šance byly na obou stranách. Protočili jsme sestavu tak, aby nikdo nehrál celý zápas,“ prozradil.

Především s přístupem hráčů byl trenér Meziříčí velice spokojený. „Ono by to mělo být automatické, ale ne pokaždé se to podaří. Pokud bychom tento výkon dokázali pravidelně opakovat, věřím, že se budeme posouvat,“ dodal Šimáček.