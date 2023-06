FILOZOFIE KLUBU

Zdroj: Deník/Karel Líbal

„Nadále budeme sázet na naše odchovance a talenty. To je cesta, kterou jsme si vytyčili už před třemi roky, kdy přišel trenér Aleš Křeček a řekli jsme si, že takto budeme pracovat. Ti kluci potřebují k sobě i zkušenost, kterou představovali Matúš Lacko a Lukáš Zoubele. Oba mají zájem pokračovat. My si ale musíme uvědomit, co nám ti hráči mají přinést a správně nastavit jejich roli v týmu. Vždycky mohou přinést zkušenost, ale musí se i ztotožnit s rolí, že třeba nebudou hrát. Nebo dostanou příležitost jen na dvacet minut. Ne každý je schopen takovou roli zvládnout. I proto jsem tady v minulosti některé hráče nechtěl, byť by na to výkonnostně měli. Když svoji roli v týmu špatně koušou, může to otrávit i klima v kabině. Matúš byl zdravý a na hřišti bojoval příkladně. Lukáš, i když je po artroskopii kolene, tady byl denně, žil s klukama, chodil na lavičku, dodával jim sílu. Oba znám velmi dobře ze své hráčské kariéry, takže k nim mám blíž a vím, že se na ně mohu spolehnout. Určitě si spolu sedneme a případnou budoucí spolupráci probereme.“