Za svou aktivitu byl Varnsdorf také odměněn, po rychlé akci byl totiž v jihlavském pokutovém území faulován Bojan Dordič, který následně sám nařízenou penaltu proměnil. „Penalta soupeře byla zbytečná. Při centru a následném souboji jsme tam byli v dostatečném počtu, abychom u míče byli dřív. Rozhodla však naše nedůslednost,“ zlobil se Kameník.

Ani po inkasovaném gólu nešla kvalita jihlavské hry příliš nahoru, přeci jen se však začala dostávat do tlaku. Varnsdorf totiž zalezl a za svou pasivitu byl rychle potrestaný, v nastavení prvního poločasu po rohovém kopu vyrovnal Šimon Gabriel. „Byli jsme za vyrovnání moc rádi a opravdu jsme věřili, že nás tento moment do druhé půle nakopne,“ podotkl jihlavský kouč.

Realita však byla úplně jiná, ihned v padesáté minutě Jihlava opět z kopačky Dordiče podruhé inkasovala. „O poločase jsme hráče nabádali, aby je obdržený gól do šatny nepoložil, že se musíme psychicky zvednout. To se nám povedlo ihned po návratu na trávník,“ liboval si varnsdorfský trenér Miroslav Holeňák.

Celek z Vysočiny rychlé manko nakoplo, ve zbytku druhé půle jasně přebral otěže zápasu, jen těžko se však propracovával do šancí. A když už se do nějaké dostal, trestuhodně ji zahodil. „O výsledku rozhodla naše střelecká neschopnost, kdy zůstáváme pouze u územního tlaku kolem vápna soupeře. Kvalita v koncovce nás sráží dolů, jeden vstřelený gól je hrozně málo. Nejsme schopní pořádně zakončit, dostat se do šance či vystřelit ze střední vzdálenosti,“ kritizoval Kameník.

Je to přitom až nezvyklé střelecké trápení. V prvních šesti kolech Jihlava v ofenzivě excelovala, například proti Táborsku i sparťanské rezervě se prosadila hned třikrát. V posledních třech utkáních však zapsala jen jednu přesnou trefu. „Snažili jsme se o dobývání Varnsdorfu, posílili jsme co nejvíc ofenzivu a trochu zjednodušili hru. Jenže z akcí, které jsme si vypracovali, jsme nevytěžili dost na to, abychom pořádně ohrozili branku soupeře,“ mrzelo jihlavského lodivoda.

Ten se tak v reprezentační pauze bude muset vrátit k problému, který Jihlavu trápil už v přípravě – potřebuje najít střelce. V posledních utkáních dostával na hrotu šanci mladý Justin Araujo-Wilson, který se však zatím v nové sezoně prosadil jen jednou. „V mnoha situacích jsme u míče druzí nebo v horším postavení než soupeř. Hůře klíčové situace předjímáme, nejdeme jim víc naproti. Je to pro nás bolestivá prohra, protože jsme v zápase nebyli horším celkem,“ uzavřel Kameník.

Jihlava – Varnsdorf 1:2

Poločas: 1:1.

Góly: 45. Gabriel – 38. Dordić (pen.), 50. Dordić.

Rozhodčí: Zaoral – Ratajová, Cichra.

Žluté karty: 39. Selnar, 63. Lacko, 83. Svoboda, 90+5. Peřina – 52. Richter, 90+4. Vaňák.

Diváci: 502.

FC Vysočina: Jágrik – Křišťál (46. Ogiomade), Vedral, Gabriel, Svoboda – Lacko, Tureček (79. Shudeiwa) – Křivánek (62. Tall), Selnar, Peřina – Araujo-Wilson (79. Filla).

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kubista, Kouřil, Radosta – Bláha, Kříž (85. Rudnytskyy) – Samko (64. Tanko), Ondráček (73. Michal), Dordić – Schön (73. Ludvíček).