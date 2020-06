Osm. Tolik zápasů za sebou už jihlavští fotbalisté nedokázali zvítězit na hřištích protivníků. Výpadky v importu sice Vysočina vynahrazovala domácí stoprocentní produkcí, i ta se ale v pátek zadrhla. Přišel zákonitý pád tabulkou a jednoznačný úkol: V dnešním utkání dvacátého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na půdě nováčka z Líšně konečně přerušit negativní sérii a přivézt domů všechny tři body.

Brněnský celek vstoupil do druhé ligy jako tým bez bázně a hany. Překvapoval výbornou hrou, pravidelně získával body.

Od zisku nebyl daleko ani v prvním vzájemném utkání v srpnu v Jihlavě. Vysočina rozhodla o své výhře 3:2 až v předposlední minutě hrací doby.

Líšeň během podzimu vyměnila trenéra, když Miloslav Machálek odešel do Zbrojovky a na jeho místo nastoupil Milan Valachovič. Přesto se drží tým v bezpečném středu tabulky bez záchranářských starostí.

Ty však mohou Brňané způsobit svému dnešnímu soupeři. „Moc dobře víme, jak těžký duel nás v Líšni čeká,“ netají asistent jihlavského trenéra Josef Mucha.

Pokud však chtějí jihlavští hráči nadále reálně pomýšlet minimálně na účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže, nesmí si dovolit na stadionu v Kučerově ulici další klopýtnutí. „Je potřeba, abychom to odjezdili po zadku. A když to nepůjde fotbalovostí, tak to prostě urvat silou,“ burcuje spoluhráče útočník a nejlepší střelec Vysočiny i celé druhé ligy Stanislav Klobása.

Vysočina není v komfortní situaci ani pokud se týká skládání sestavy. Především v defenzivních řadách je to nyní hodně rozklížené. „Zvažujeme více variant složení stoperské dvojice, přičemž s určitostí nemůžeme počítat s Pojezným. Fit ještě není ani obránce Křišťál,“ naznačuje Mucha.

Obě předchozí utkání navíc nedohrál kapitán Petr Tlustý. „Věřím, že se do sestavy trefíme a bude vítězná. Potřebujeme vyhrát a děláme všechno pro to, aby se tým po dvou porážkách psychicky zvedl,“ dodal Mucha.

