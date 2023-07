Nakonec to byl ale právě osmadvacetiletý Sokola Dobrovíz, který nastoupil v základní jedenáctce. „Věřil jsem tomu,“ vykládal po utkání novinářům. „I přes tu šestku jsem předvedl dobrou přípravu. Trenéři mi před generálkou řekli, že důvěru dávají mně. Takže jsem doufal, že těch šest gólů to nijak neovlivní.“

Volba trenérského týmu byla povedená. V prvním poločase klidnými zákroky držel spoluhráče, kterým se vstup do utkání nevydařil. „V prvním poločase jsme to nebyli úplně my. Umíme hrát ve větším tempu, s větším nasazením. V poločase jsme si to řekli a ve druhé půli už to sneslo lepší parametry,“ potvrdil Soukup.

Jeho parťáci ale z tlaku po pauze vytěžili jen břevno. A nakonec i inkasovali jako první. Přestože Soukup vytáhl další minimálně dva přetěžké zákroky. Nakonec přece jen kapituloval. „O to více mě štvalo, že se situace po jejich šancích neuklidnila. Ale podle mého, kdybych měl trošku lepší postavení, mohl jsem chytit i ten gól,“ tvrdí sebekriticky gólman.

Ještě osm minut před koncem Jihlavané prohrávali. Poté ale přišlo vyrovnání z kopačky Jakuba Selnara, jenž s přehledem proměnil penaltu.

Jenže tu jen o minutu později nařídil sudí i na druhé straně. „Co se mi honilo hlavou? Možná to bylo slyšet. V hlavě jsem měl jen našeho střelce té penalty. Protože co udělal na půlce… to se nesmí stávat,“ říkal po závěrečném hvizdu už klidně Soukup.

Především proto, že Opava výhodou opovrhla, Hýbl napálil jen tyč Soukupovy svatyně. „Já si jí počítám,“ rozesmál se brankář, který si nebyl hned jistý, jak akce dopadla: „Slyšel jsem tyč, ale nevěděl jsem, kam se míč odrazil.“

Z pohledu mimo hrací plochu to přitom vypadalo, že míč na tyč vyrazil. „Přiznám se. Netečoval jsem ho,“ netajil Soukup.

Utkání, které směřovalo k remíze, nakonec dopadlo vítězně pro Vysočinu po brance v páté minutě nastavení. „Potom, co jsme inkasovali, jsme zapnuli na plné obrátky. Semkli jsme se a dali dva góly. Bylo to krásné,“ pochválil spoluhráče Pavel Soukup.

Obě penaltové exekuce a pohled brankáře Vysočiny Pavla Soukupa na utkání si pusťte v našem videu.

