Který moment Vám v uplynulém fotbalovém pololetí udělal největší radost? Nejen mně, ale jistě i všechny mládežnické trenéry, potěšil podzimní pohled na zápis ze všech mistrovských zápasů dospělého „áčka“. Počet odchovanců, který do utkání zasáhl, je opravdu výjimečný. A osm odchovanců v základní sestavě? To je v českém profesionálním fotbale unikát a to nejlepší ocenění naší práce s mládeží.

Jak jste viděl podzimní účinkování dorostu U19 mezi českou elitou?

Jsme si dobře vědomi, že pro FC Vysočina bude velmi náročný každý ročník v šestnáctičlenné nejvyšší soutěži. Nicméně po odehrání podzimní části si troufáme tvrdit, že bychom si asi zasloužili o něco více bodů, než sedmnáct vybojovaných. Na druhou stranu to představuje slušný počin a jsme rádi za pětibodový polštář na sestupové pozice. Důležité bylo, že jsme vítězně zvládli domácí zápasy s Libercem, Zlínem či na závěr sezóny s Olomoucí. Mrzí nás, že jsme vyšli bodově naprázdno z duelu na Slovácku, kde však do dění na trávníku promluvily nefotbalové vlivy.

Co z toho vyplývá pro jaro?

Před jarními odvetami, na které se v zimě musíme co nejlépe nachystat, budeme ve slušné pozici. Pro tým jsme naplánovali kvalitní přípravu a pevně věříme, že nejen hráči nedorazového ročníku 2006 přes zimu prodělají zajímavý sportovní progres. Těší nás, že se můžeme opřít o perfektní personální obsazení realizačního týmu. Vedle hlavního kouče Josefa Vrzáčka jej tvoří asistenti Michal Lovětínský a Vojtěch Hron, trenér brankářů Pavel Pospíchal a fyzioterapeutka Andrea Vaňková.

Už máte jasno o tom, kteří talentovaní hráči staršího dorostu se posunou do přípravy dospělého „áčka“?

Představu máme, ale ještě to bude předmětem jednání sportovního vedení klubu. Někteří mladíci se do tréninkového procesu prvního týmu zapojili už během končícího mezibloku. Může se jednat až o tři hráče. Podobnou příležitost zaujmout v zimní přípravě a porovnat své schopnosti se staršími hráči tradičně dostanou vybraní fotbalisté napříč všemi mládežnickými týmy našeho klubu. Chceme je vyzkoušet ve vyšší kategorii a na konci února si vyhodnotíme, zda ti kluci v kádrech setrvají nebo se znovu vrátí do svého ročníku.

Mladší dorost U17 byl v I. lize možná nad očekávání úspěšný, že?

Přiznám se, že jsme měli určité obavy, neboť ročník 2007 nevnímáme jako tak silný. Podzim však ukázal, že tým má ve svém středu individuality, které snesou srovnání s požadavky na I. ligu mladšího dorostu. Rozjezd sezóny měl mančaft pomalý, ovšem cílevědomá práce trenérského dua Ivan Čermák – Jiří Urbánek postupně přinesla i výsledkový efekt.

Jak hodnotíte účinkování dorosteneckého „béčka“ v MSDL, tedy ve druhé nejvyšší soutěži?

Podobně jako u týmu U19 bych si uměl představit podzimní zisk o dva až tři body vyšší. S ohledem na nejistotu, zda budou z této soutěže sestupovat dva, nebo tři týmy, musíme být obezřetní. Pokud by šlo jen o dva celky, tak bychom mohli být s ohledem na bodový propad Poruby a Šumperku v klidu. Pokud by padal i třetí celek, tak jsem přesvědčen, že je v našich silách a schopnostech tuto důležitou soutěž pro Vysočinu zachovat.

Co říci k mladšímu dorostu U16?

V této kategorii nejdeme cestou výsledků. Snažíme se o maximální rotaci a vyzkoušení schopností a perspektivy jednotlivých hráčů. Chceme je co nejlépe připravit na příští rok v I. lize mladšího dorostu. Každopádně jsem po podzimu přesvědčený, že v U16 jsou týmové a individuální schopnosti vyšší, než je dosažený bodový zisk. Mužstvu řada utkání výsledkově nevyšla, ale předvedené výkony měly dobré parametry.

Pokračuje postupný rozmach ženského fotbalu na Vysočině?

Naším aktuálním cílem je stabilizace dívčího a ženského fotbalu. Z hlediska počtu hráček chceme dobudovat čtyři kontinuálně navazující týmy, tedy ženy, dorostenky, starší žákyně a mladší žákyně. V této chvíli nám vůbec nejde o výsledek, protože primárně musíme ukotvit výše popsanou kostru celků a jasně říci všem zájemkyním o ženský fotbal v našem kraji, že v FC Vysočina naleznou ideální podmínky ke svému sportovnímu rozvoji. Že u nás holky najdou uplatnění od deseti let po dospělost. Jsem rád, že nyní máme dobře zajištěn ženský a dorostenecký tým, naopak musíme ještě zapracovat na doplnění mladších žákyň.

Co byste uvedl k podzimnímu působení starších žáků U15 a U14, které zaujaly velmi dobrými výsledky?

Přiznám se, že i pro nás jsou podzimní výkony a postavení na předních příčkách tabulky příjemným překvapením. Těší nás, že máme konkurenceschopné týmy a že se můžeme měřit s nejlepšími. Primární pro nás však nadále zůstává umístění mezi prvními šesti celky, které klukům po jarním rozdělení soutěže zajistí kvalitnější herní konfrontaci. Navíc nám umožní, abychom v poklidu vyzkoušeli tři až čtyři hráče o kategorii výše.

Jak vnímáte progres celků mladších žáků?

Kluci nám v těchto ročnících dělají svými výsledky radost, ovšem v těchto kategoriích se soustředíme na spolupráci s Regionální fotbalovou akademií, na scouting a pečlivý výběr hráčů právě pro RFA. Aby ti nejlepší hráči z našeho kraje před nástupem do starších žáků U14 přešli do akademie a posléze do FKM Vysočina. V této souvislosti bych doplnil, že spousta kluků z regionu jezdí do Jihlavy na tréninky, přestože ještě nejsou našimi kmenovými hráči.

Alfou a omegou fungování mládežnických týmů je samozřejmě financování. Změnilo se ohledně jeho zabezpečení něco oproti předchozím letům?

Každoročně pracujeme s vyrovnaným rozpočtem. Netřeba však zdůrazňovat, že náklady ve všech ohledech stále rostou a ekonomicky se pohybujeme na hraně. Zvlášť, když FKM Vysočina má ve své správně hřiště a stadióny. Zajišťujeme tak nejen tréninkový proces hráčů a platy trenérů, ale též veškerou údržbu a správu svěřených areálů. V příštím roce máme oprávněné obavy z nárůstu cen elektřiny a plynu. Bez přízně a podpory Statutárního města Jihlavy, Kraje Vysočina, FAČR a Národní sportovní agentury bychom to nezvládli.

Vidíte konkrétní nedostatky z pohledu stavu či počtu tréninkových ploch?

Jihlavský fotbal, když přihlédnu k potřebám Bedřichova, Gladiátorů, malé kopané či dalších mančaftů v dojezdové vzdálenosti, by nutně potřeboval ještě jednu umělou travnatou plochu standardních rozměrů pro velký fotbal. A to nejen pro zimní období, ale i pro konec podzimu a začátek jara. Dále by nám velmi pomohlo, kdyby se podařilo zastřešit malou umělou trávu v ulici Evžena Rošického.

Lze v příštím roce očekávat investice do sportovní infrastruktury?

V končícím roce pro nás bylo klíčové, že Statutární město Jihlava uskutečnilo výměnu umělé trávy v areálu Na Stoupách. V nadcházejícím období se těšíme na městskou investici do útrob správního objektu na stadiónu v Jiráskově ulici, kde proběhne rekonstrukce rozcvičovny v přízemí.

Tlačí vás někde bota z hlediska trenérského obsazení u mládežnických mančaftů?

Jsem přesvědčen o tom, že naše trenérské obsazení patří k nejlepším v Česku. Je zcela v souladu s licenčními manuály a požadavky FAČR na trenérské kvalifikace. Na každém postu od kategorie U12 máme trenéry s nejvyššími licencemi.