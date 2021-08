Dvě sezony to tu nebylo. Fotbalisté FC Vysočina začali FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU dvěma vítězstvími. Na tříbodový zisk doma s Varnsdorfem navázali vítězstvím v 2:1 v Ústí nad Labem. Na hřišti soupeře, s nímž v minulé sezoně nebodovali ani jednou.

Fotbalisté FC Vysočina mají po dvou kolech druhé ligy plný bodový zisk. | Foto: Deník/Vilém Maruš

Přitom před zápasem musel trenér Jihlavy látat sestavu. Z důvodu zranění v ní chyběli ti nejzkušenější – kapitán týmu Lacko a Zoubele. „Jsou to hráči, kteří jsou stěžejní a rozdíloví. Ti, co je nahradili, to ale odpracovali velice dobře. Dokázali se s tím vypořádat. Chopili se své šance a ukázali kvalitu,“ těšilo Jana Kameníka.