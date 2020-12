Jihlavský výběr, který s patnácti body přezimuje ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE na desátém místě, měl poslední společný trénink v pátek 11. prosince. „Tímto dnem jsme to uťali, a je to i proto, že doba je nestandardní. Ke konci podzimní části toho bylo navíc hodně, hrálo se takřka po dvou dnech, kluci toho měli dost a je potřeba trochu vydechnout,“ má jasno trenér Vysočiny Aleš Křeček. „A také je to proto, že začínáme soutěž nejpozději ze všech, i MSFL a ČFL začíná dříve. My hrajeme první mistrák až pátého března,“ doplňuje další pádný důvod.

Nicméně pár hráčů jako třeba Ritter, Růžička nebo Matulka ještě na minulý týden trénovalo. „Ti, kteří toho moc neodehráli nebo byli zranění, mají trochu jiný program. K dispozici je jim kondiční trenér Honza Budějský. Jinak většina kluků dostala už dovolenou, ale i oni měli tuhle možnost a mohli si jít také zatrénovat,“ nastiňuje kouč jihlavských fotbalistů. „Individuální tréninky měli také gólmani,“ dodává.

A jelikož kouč druholigového celku plánuje první společný trénink až 10. ledna, budou mít hráči takřka měsíční pauzu. Ovšem rozhodně to není tak, že si ji užijí bez fyzické námahy. To ani náhodou!

Hrozbou je nejen to, že by v lednu měli nemalé problémy s aklimatizací do zimního drilu, ale také je zde strašák finančních postihů. „Zvážili jsme si je, to je jasné,“ usmívá se Křeček a přidává sazebník. „Toleranci mají jedno kilo. Za každé další navíc je tisícovka,“ prozrazuje. „A nevěřím tomu, že by to někdo podcenil. Sauny jsou zavřené, takže by to nebylo ani kde vypotit,“ směje se.

Hráči budou navíc pod stálým dohledem. Doba mobilních aplikací tomu jen nahrává. „Všichni mají individuální plány a ví, co mají dělat. Jsou tam silové i běžecké věci. Mají sportestery a přes aplikace to mají za úkol posílat našemu kondičnímu trenérovi, který mi pak dává zpětnou vazbu. A pokud je vše v pořádku, tak mě to ani nezajímá. Jen kdyby se mu něco nezdálo, tak to budeme spolu konzultovat,“ reaguje Aleš Křeček.

Ten svým svěřencům věří a nepředpokládá, že by tuto „hrubou“ tréninkovou fázi podcenili. Spíš naopak. „Myslím, že kluci to uvítali. Je lepší dny kolem Vánoc trávit doma. A během těch svátků si určitě udělají čas na ty tréninky a přijdou připravení. Ještě se mi nikdy nestalo, aby přišli ve špatném stavu. Oni ví, že by to pro ně bylo potom ještě těžší,“ uzavírá kouč FC Vysočina.