Nespokojený. Cíl získat v posledních dvou letošních kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY šest bodů jihlavští fotbalisté nesplnili. Pod dvoubodovou ztrátou s Líšní je výrazně podepsán zbytečně vyloučený útočník Justin Araujo-Wilson. Ten navíc viděl již druhou červenou kartu na podzim. „Byl to moment, který celé utkání shodil,“ láteřil po utkání trenér David Oulehla.

Trenér David Oulehla získal se svými svěřenci na podzim solidních pětadvacet bodů. Pro jaro ale musí vyřešit jejich nedisciplinovanost. Tým inkasoval v šestnácti zápasech šest červených karet. | Foto: Deník/Karel Líbal

SK Líšeň nepatří mezi oblíbené protivníky soupeře trenéra Davida Oulehly. „Nerad proti nim hraji,“ přiznal po utkání na tiskové konferenci. „Dobře brání, chodí do rychlých brejků a mají nepříjemné standardní situace.“

Z jedné z nich také hosté vyrovnali stav na konečných 1:1. Více než nerozhodný výsledek ale byl na přetřesu střelec vedoucí branky Vysočiny Justin Araujo-Wilson.

Jeho dvě žluté karty, a tím i následná červená, posadily do sedla soupeře. „Těžko se mi to komentuje,“ uvedl Oulehla. „Nekritizuji hráče přes média, ale to, co udělal Wilson, je prostě neomluvitelné.“

Zbytečná byla především první žlutá karta, kterou Araujo-Wilson inkasoval v poslední minutě prvního poločasu za nicneřešící faul na polovině hřiště. „Mluvili jsme s ním o tom v poločasové přestávce, ať si dá pozor. Ale není to o něm. Měl jsem ho vystřídat, to je jednoznačně moje chyba,“ dodal Oulehla.

Co dalšího řekl David Oulehla o Araujo-Wilsonovi a o černé podzimní bilanci šesti červených karet si poslechněte v našem videu:

Zdroj: Deník/Karel Líbal