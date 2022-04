„Je obtížné to pro mne vyhodnotit. Z mého pohledu to bylo velice daleko, asi šedesát metrů, takže pokud situaci neuvidím znovu na videu, těžko se mohu vyjadřovat k tomu, jestli to byl faul, nebo nebyl. Je to škoda, dostali jsme se k zakončení, dali branku a ta nebyla uznána," komentoval spornou situaci Kameník.

PODÍVEJTE SE: Dukla dala Jágrovi a spol. čtyři góly, přesto Rytířům podlehla

V té době už Táborsko bránilo remízu v deseti hráčích. V 82. minutě totiž běžel na branku jihlavský ofenzivní hráč Mame Alassane Laye Tall a za dres ho zatahal Luboš Tusjak. Třicetiletý zkušený záložník tak dohrál předčasně.

Jedinou branku jihlavského celku si připsal tuniský záložník Tijani Belaid, který se po svém příchodu na Vysočinu v uplynulém zimním přestupním období gólově prosadil vůbec poprvé. V osmnácté minutě proměnil pokutový kop po zákroku brankáře Zadražila na Radka Křivánka.

V prvním poločase pak zahrozil domácí útočník Muhamed Tijani, krátce na to jihlavský Jakub Selnar vystrašil přízemní střelou Zadražila. „Skóre jsme mohli navýšit, ale nestalo se. Soupeř hrozil nakopávanými balony do naší obrany a následným sběrem odražených míčů, ale tam naše defenziva pracovala dobře," podotkl trenér Vysočiny.

Čtyři velikonoční body. Fotbalisté Bedřichova se nadechli, už nejsou poslední

O vyrovnání se postaral v 65. minutě kapitán táborského celku Jakub Navrátil, když si naskočil na vysoký míč a překonal gólmana Luďka Vejmolu. „Bránili jsme se a byli jsme pod tlakem. Nicméně jsme situaci přečkali a snažili se v ofenzivě jít dál za druhým gólem, což se nám nedařilo. A soupeř si vynutil rohový kop, který jsme si nepohlídali," popsal obdrženou branku Kameník.

Jihlava po remíze s Táborskem neprohrála už čtvrtý druholigový zápas v řadě a v tabulce se nachází na devátém místě. Jihočeši jsou se ztrátou dvou bodů na Vysočinu dvanácté.

Táborsko - Vysočina Jihlava 1:1 (0:1)

Branky: 65. Navrátil – 18. Belaid (pen.).

Rozhodčí: Kotala – Dresler, Žurovec.

ŽK: 26. Muhamed Tijani, 90. Javorek.

ČK: 82. Tusjak.

Diváci: 650.

FC MAS Táborsko: Zadražil – P. Plachý, Navrátil (C), Mezera, Tusjak – Liepa (57. Krch), Javorek – Vozihnoj (90+1. Šplíchal), Mach, Provazník (77. Kosek) – Muhamed Tijani.

FC Vysočina Jihlava: Vejmola – Křišťál, T. Vlček, D. Krčík, T. Svoboda – Tureček, Belaid (75. L. Arroyo) – Selnar (67. Peřina), Křivánek (67. Fila), Lacko (C) – Vedral (75. Tall).