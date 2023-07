Druhý zápas, druhé vítězství. Jihlavští fotbalisté vstoupili výborně do letní přípravy. Po domácí výhře nad béčkem Olomouce zaskočili kombinovaný tým pražské Sparty. „Rozhodně ale nemůžeme usnout na vavřínech,“ varoval spokojený trenér David Oulehla v rozhovoru pro klubový web.

Svěřencům trenéra Davida Oulehly zatím přípravné zápasy vycházejí na jedničku. | Foto: Deník/Karel Líbal

Jak byste okomentoval utkání?

Pro náš mladý celek šlo o těžké utkání, neboť jsme narazili na velmi dynamického, pohyblivého a samozřejmě fotbalově kvalitního soupeře. Opravdu to bylo fyzicky náročné. V první půli jsme předvedli velmi kvalitní výkon, kterému scházelo více klidu v útočné fázi. Dařila se nám nátlaková hra a účinný presink, díky čemuž jsme získávali hodně míčů. Několikrát jsme mohli jít do brankové příležitosti, ale scházela nám přesnost ve finální fázi. Sparta měla šancí jen minimum. Ve druhém dějství jsme chtěli být aktivní a získávat míče v ofenzívě, což se nám podařilo a vstřelili jsme dvě pěkné branky. A díky nim jsme nakonec utkání výsledkově zvládli, za což jsme určitě rádi.

Co vám utkání naznačilo?

Je nám jasné, že rozhodně nemůžeme usnout na vavřínech. Je třeba dál pracovat. Zvlášť, když Letenští po našich chybách měli šance a dvakrát trefili tyč. Pokud bychom inkasovali úvodní branku, tak by asi bylo složité na cennou výhru dosáhnout. Především to pro nás byla výborná prověrka. Kluci si v ní dokázali, že když jsou aktivní a důslední, tak se dá hrát s každým.

Vysočina v přípravě potěšila. V Praze na Strahově zdolala úřadujícího šampiona

Jak probíhá letní příprava a na co zaměřujete?

Intenzivně pracujeme, je to pro kluky náročné. Zvlášť, když jsou pod dohledem Catapultu (analytický systém, který synchronizuje sadu dat s videem – pozn. aut.) a my máme možnost každou tréninkovou jednotku vyhodnocovat. S denními daty, která nám takto vyskakují, hodně pracujeme. O to více mne těší, že to mužstvo na Spartě pohybově zvládlo a soupeři se v těchto aspektech vyrovnalo. Jde o dobrý signál, že v tréninkovém procesu jdeme správným směrem.

Příští týden vás čekají dva zápasy, první v úterý v Chrudimi. Jak je na tom tým zdravotně?

K dispozici by měli být všichni kromě Shudeiwy a Křivánka. Jejich proces rekonvalescence ještě nějaký čas zabere.