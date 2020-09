Těžká šichta. Fotbalisté Vysočiny splnili svůj úkol a postoupili do třetího kola MOL Cupu. V derby v Novém Městě na Moravě ale měli možná ještě víc problémů, než si byli ochotni před duelem připustit. „Náš mladý tým už výhru moc potřeboval,“ oddechl si po utkání trenér Aleš Křeček.

Fotbalové utkání MOL Cupu mezi SFK Vrchovina a FC Vysočina Jihlava. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Žádná spanilá jízda to rozhodně nebyla. Byť začátek utkání nebyl v podání favorita špatný. „Měli jsme tři čtyři šance. Kdybychom vedli 3:0, nebylo by co řešit,“ glosoval průběh utkání jihlavský stratég.