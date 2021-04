Historické soutěžní kontakty obou soupeřů jsou velmi mladé. Zatím jediné ligové utkání spolu sehráli na podzim. A Jihlavané na něj nevzpomínají zrovna v dobrém.

Nováček soutěže vyhrál na Vysočině jasně 4:1. „Prohra znamená ostudu pro klub, tým i mne. Za celý tým se omlouvám fanouškům a sponzorům klubu,“ drtil slova po utkání zklamaný trenér Aleš Křeček.

Do jarní „odvety“ jdou jeho svěřenci v rozporuplném postavení. Výkony na hřišti jsou poměrně povedené, body to ale zatím příliš nepřináší. Po dvou výhrách přišla naposledy porážka s Duklou (0:1). „Hráčům nic vytýkat nemohu, protože nasazení i bojovnost tam byly,“ mohl být i přes ztrátu nepoměrně klidnější jihlavský kouč.

Zkušený stratég si uvědomuje důležitost nadcházejícího utkání. „Pořád je to tam na kontakt,“ připomíná Křeček vyrovnanost druhé poloviny tabulky. „Proto musíme hrát každý zápas s maximálním nasazením a přístupem a věřit tomu, že se co nejdříve dostaneme do vyšších pater. Zápas v Blansku bude jiný než ten s Duklou. Ale opět v něm budeme chtít uspět a co nejrychleji zaplout do klidnějších vod.“

Nedávnou zkušenost s Duklou má i Blansko, v týdnu v Praze na Julisce také prohrálo o gól v dohrávce patnáctého kola. „My jsme viděli zápas Blanska s Vlašimí, takže víme, co nás tam čeká,“ uvedl Křeček. „Na utkání máme trošku delší čas na přípravu než byl po Prostějově na Duklu. Věřím, že budeme natolik kvalitní, že budeme v Blansku bodovat.“