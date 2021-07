Jihlavský klub bude i v této sezoně pokračovat v práci s mladými hráči. „Chceme navázat na minulou sezonu a pokračovat v přerodu mužstva,“ potvrzuje Lukáš Vaculík. „My jsme se dvě sezony jednoznačně pokoušeli o návrat do první ligy. Vloni se ale tým velmi omladil. Přesto si myslím, že fotbal z naší strany byl zajímavý.“

Konečné sedmé místo bylo pro nezkušený celek velmi dobrým vysvědčením. Nějaké tradiční proklamace o vylepšení minulého umístění však z útrob jihlavského stadionu nezaznívají. „Pokud jde o cíle pro tuto sezonu, chceme nadále pracovat na dalším progresu a rozvoji našich mladých hráčů. Aby si zvykali na profesionální fotbal a učili se vyhrávat. To není jednoduchá věc. Přece jenom je rozdíl, jdete-li do zápasu s tím, že ho chcete vyhrát, nebo s tím, že ho jdete vyhrát. My chceme vyhrávat. To je to, proč se fotbal hraje,“ pokračuje Vaculík.

Skončená letní příprava naznačila, že nový trenérský tým v čele s Janem Kameníkem herní projev týmu nijak nepředělával. „Předělávat je silné slovo, trenér Křeček tady odvedl dobrou práci. Samozřejmě, že svoji představu o herním projevu máme. Snažíme se dát do hry své myšlenky. Věci, které jsme považovali za nutné, jsme malinko upravili. Pochopitelně jsme vše chystali i na míru hráčům, aby se také oni cítili dobře. Naším cílem bude soupeře přehrát a uběhat. V tomhle směru se náš herní styl tolik lišit nebude,“ prozradil Kameník.

Podle posledních zápasů je patrné, že se stabilizovala základní sestava a postupně se zlepšovala i hra. „Příprava se nám vydařila a naplnili jsme cíle, které jsem si před ní dali. Absolvovali jsme soustředění s adekvátními podmínkami. Hráči vše zvládli, až na nějaké drobnosti, bez zásadních zdravotních problémů. Takže kádr je nyní kompletně pohromadě a chystáme se na první utkání,“ komentoval kouč proběhlý zhruba měsíc přípravy.

Během ní Vysočina porazila ligové Pardubice či potrápila zkušené Brno. Po návratu Lukáše Zoubeleho má Kameník k dispozici zkušenou osu Luděk Vejmola, Matúš Lacko, Lukáš Zoubele.

Kolem nich bude vybírat z mladých hráčů. „Většina postů je zdvojená, takže máme vytvořenou zdravou konkurenci. Za to jsem rád, protože konkurence posouvá hráče dopředu a dává nám trenérům možnost zvolit optimální sestavu,“ přibližuje situaci v kabině trenér Kameník. „Přesto jedno až dvě okénka ve skladbě mužstva ještě máme a intenzivně s vedením pracujeme na doplnění týmu.“

Jednat by se mělo o příchody jednoho hráče do defenzivní řady a jednoho do ofenzivy na pozici útočníka nebo křídelního hráče. Ti by tak doplnili kvintet dříve příchozích hráčů.

Zde je příjemnou změnou, že po sériích hostování tentokráte přibyli do týmu hráči na přestup. Stabilizovala tedy Vysočina rovněž svoji finanční formu? „Snažíme se stavět tým tak, abychom se vešli do mantinelů našeho rozpočtu. Stále to není jednoduché, máme řadu partnerů, kteří nám pomáhají, ale ještě jeden větší sponzor by se nám hodil,“ netají Vaculík. „Jednáme s partnery neustále, ale je to otázka spíše do budoucnosti. Naštěstí nejsme pod nějakým urgentním tlakem. Naše situace je poměrně stabilní. Takže i když jsme teď získali hráče na přestup, stále máme jistotu, že rozpočet dokážeme udržet.“

Do soutěže vstoupí Jihlava v pátek domácím duelem s Varndorfem.

LÉTO VYSOČINY

odchody

Stanislav Klobása (konec profesionální kariéry), Lumír Číž, Daniel Horák, Michal Ševčík, Vojtěch Patrák (vš. konec hostování), Samuel Železný (návrat do USA)

příchody

Lukáš Zoubele (Žižkov), Jakub Selnar (Plzeň), Jaroslav Peřina (Jablonec), Tomáš Franěk, Lukáš Fila (z B týmu)

zápasy

5 utkání 2 - 1 - 2 5:4

střelci

Araujo-Wilson, Vedral, Lacko, Arroyo, Selnar po 1 gólu